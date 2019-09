Após revelação de Janot, defesa diz se preocupar com segurança de Cunha

A defesa do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ) se pronunciou nesta sexta-feira sobre as declarações do ex-procurador geral da República Rodrigo Janot publicadas em reportagem na edição desta semana de VEJA. Os advogados disseram se preocupar com a segurança de Cunha, que, segundo eles, foi processado por um “procurador suspeito” que “conduziu o Ministério Público Federal com o fígado”.

“Afinal, o que significa um preso sem chance de defesa, para quem é capaz de sacar uma arma para um ministro, dentro do STF!”, diz nota assinada pelos advogados de Cunha, Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Delio Lins e Silva Jr., Rafael Guedes de Castro, Caio Antonietto e Aury Lopes Jr. “Causam perplexidade o tom e o nível das declarações esquizofrênicas prestadas pelo ex-Procurador Geral da República. É um escândalo sem precedentes até para os padrões de Rodrigo Janot”, acrescentou.

Além de revelar que quase “deu um tiro na cara” do ministro do STF Gilmar Mendes, Janot chamou Cunha de “o pior dos criminosos” e declarou suspeitar que ele esteja envolvido no arrombamento de sua casa ocorrido em 2015. “No início de 2015, minha casa foi invadida e só levaram um controle remoto do portão. Era um recado, uma ameaça. Pelo cheiro, suspeito que foi obra do Eduardo Cunha. Não há evidência. É pelo cheiro mesmo”, disse Janot.

Confira a nota na íntegra:

Causam perplexidade o tom e o nível das declarações esquizofrênicas prestadas pelo ex-Procurador Geral da República. É um escândalo sem precedentes até para os padrões de Rodrigo Janot. As afirmações irresponsáveis revelam agora aquilo que a defesa já sabia: as ilegalidades praticadas contra Eduardo Cunha, à época que ele conduziu com o fígado o Ministério Público Federal, violavam princípios básicos como a impessoalidade. Isso demonstra, e escancara, que Cunha foi acusado e processado por um Procurador suspeito, sem qualquer chance de justiça e de oportunidade de se utilizar de todos os meios de defesa. E que, agora, às vésperas de lançar um livro, faz uma acusação absurda e pitoresca de que Cunha seria responsável pela invasão de sua casa, tudo isso baseado “no cheiro”. Preocupa-nos a segurança de Eduardo Cunha. Afinal, o que significa um preso sem chance de defesa, para quem é capaz de sacar uma arma para um Ministro, dentro do STF!” Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Delio Lins e Silva Jr., Rafael Guedes de Castro e Caio Antonietto, Aury Lopes Jr.; advogados de defesa de Eduardo Cunha.