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Política

Após reunião do Supremo, ‘máfia’ fica entre os assuntos mais comentados nas redes

No X (antigo Twitter), o termo e o nome de Gilmar Mendes se transformaram em trendig topics na manhã desta quarta-feira

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 10h23 | Atualizado em 16 set 2026, 10h32
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados à mesa, usando ternos escuros, e público assistindo em cadeiras de couro marrom. Duas TVs exibem um ministro falando, e uma bandeira do Brasil está ao fundo
Sessão extraordinária do STF em 15 de setembro de 2026 (Gustavo Moreno/STF)
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Após reunião do Supremo, ‘máfia’ fica entre os assuntos mais comentados nas redes Priorizar nos meus resultados Google

Após a reunião do plenário do Supremo Tribunal Federal para decidir se abriria ou não investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, o termo ‘máfia’ virou o assunto mais comentado das redes sociais.

O termo foi usado pelo ministro Gilmar Mendes, decano do STF, ao criticar o colega André Mendonça, que derrubou o sigilo da troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, do Banco Master e protagonista da maior fraude bancária da história do país.

Mendes, que é aliado de Moraes, acusou Mendonça de expor um ministro do STF com objetivos supostamente eleitoreiros — no caso, beneficiar o candidato a presidente Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, responsável pela indicação de Mendonça ao tribunal. “Até a máfia tem ética”, disse Gilmar Mendes.

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Na rede X, ‘máfia’ transformou-se em trending topics (assuntos mais comentados) na manhã desta quarta-feira, 16, com milhões de comentários na rede social. No meio da manhã, o nome de Gilmar Mendes passou a ocupar a lista dos assuntos mais comentados.

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Em todas as redes sociais, como o TikTok, internautas fizeram recortes do vídeo no qual Gilmar Mendes recorre ao código da máfia para fazer críticas a Mendonça.

O raio-x dos ministros do STF

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Algumas mensagens fazem um paralelo entre o comportamento dos ministros do STF e a omertà, o código de honra e voto de silêncio adotado pelas organizações criminosas.

Muitos internautas entenderam que, para os ministros da Corte, mais vale a lealdade ao colega de toga do que investigar supostos ilícitos envolvendo um membro do Supremo Tribunal Federal. Na sessão desta terça-feira, um pedido de vista do ministro Flávio Dino adiou para data incerta a decisão sobre a abertura de investigação contra Moraes, cuja esposa fechou um contrato de advocacia de 130 milhões de reais com o Master.

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Alexandre de Moraes
André Mendonça
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Gilmar Mendes
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