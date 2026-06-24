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Política

Após reunião com Lula, Jaques anuncia afastamento da liderança do governo no Senado

Parlamentar anunciou decisão minutos após deixar Palácio da Alvorada, onde se reuniu por mais de uma hora com o presidente

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h49 | Atualizado em 24 jun 2026, 18h20
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno escuro, camisa azul clara e gravata listrada em azul e vinho, fala ao microfone com a mão direita levantada, usando um anel e pulseiras. Ele está em um ambiente escuro, com outras pessoas desfocadas ao fundo
Jaques Wagner no plenário do Senado durante sessão deliberativa (Carlos Moura/Agência Senado)
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O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, anunciou nesta quarta-feira que se afastará do cargo estratégico no Congresso, seis dias após ser um dos alvos da 9ª fase da Compliance Zero, operação da PF que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Parlamentar do PT formalizou a decisão, em publicação nas redes sociais, minutos após deixar o Palácio da Alvorada, onde se reuniu por mais de uma hora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil”, escreveu Jaques.

Desde o dia da operação da PF, integrantes do Palácio do Planalto e do PT defendiam que Jaques deveria deixar o posto para evitar uma contaminação da campanha de Lulaà reeleição.

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Alegavam que o baiano deveria sair do cargo para se dedicar a sua defesa e para evitar que o escândalo prejudique suas pretensões de ser reeleito para mais uma mandato no Senado.

Até então, Jaques vinha sinalizando, em conversas reservadas, que resistiria e tentaria permanecer no posto pelo menos até o recesso parlamentar.

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Na semana passada, endereços ligados ao senador petista em Salvador e Brasília foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Investigações da PF apontam Jaques como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais.

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Próximo do banqueiro Augusto Lima – ex-sócio de Daniel Vorcaro -, o parlamentar baiano é alvo de apuração da PF que verifica se ele recebeu  pagamentos e benefícios em troca de apoio por medidas no Congresso que ajudariam o Banco Master.

Além disso, há  suspeitas em torno da compra de um apartamento de luxo em Salvador e repasses que somam 3,5 milhões de reais em nome de familiares de Jaques, que nega ter cometido irregularidades.

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