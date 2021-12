Após rachadinha, Alcolumbre é condecorado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Amapá tem sido alvo de críticas nas redes sociais por ter concedido ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) o Grão-Colar do Mérito. A comenda foi entregue ao senador mesmo depois dele ter sido apontado como mentor e beneficiário em um esquema de rachadinha no seu gabinete. Segundo o MP, a homenagem é um reconhecimento “aos relevantes serviços prestados” pelo parlamentar à instituição e ao Estado”.

Em outubro, VEJA publicou reportagem revelando que Alcolumbre contratou 6 mulheres como assessoras na condição de não trabalharem e devolverem a maior parte dos salários. O esquema rendeu 2 milhões de reais ao senador. A condecoração do parlamentar está sendo alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. “Vocês deveriam investigar ele e não premiá-lo “, escreveu um internauta. O Ministério Público não informou quais foram os “relevantes serviços” prestados pelo parlamentar.

A investigação de Alcolumbre não cabe ao MP do Amapá, mas à Procuradoria-Geral da República, que investiga autoridades com prerrogativa de foro. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação do esquema. O caso aguarda um pronunciamento da Procuradoria-Geral da República.

Giro VEJA: Tensão entre Bolsonaro e STF assombra posse de André Mendonça