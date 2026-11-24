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A Câmara aprovou o pacote fiscal de Lula, mas a votação expôs fissuras na esquerda. Enquanto o PL votou contra em peso, Lindbergh Farias e Erika Hilton se abstiveram e o PSOL optou por obstruir. Entenda os bastidores e os impactos políticos das divergências internas sobre o ajuste do governo.

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A aprovação do pacote fiscal de Lula na Câmara dos Deputados, por 353 votos favoráveis e 128 contrários, não encerrou as divergências na esquerda. Lindbergh Farias (PT), um dos principais críticos da proposta, se absteve, apesar da orientação favorável do bloco de seu partido. Erika Hilton (PSOL) também ficou entre as cinco abstenções registradas (este texto é um resumo do vídeo acima).

O resultado foi apresentado por Isabella Alonso Panho no Ponto de Vista, nesta terça-feira, 24. Além das abstenções, a votação teve dez registros de obstrução. A resistência de parte do campo progressista marcou a sessão, embora o governo tenha obtido uma maioria ampla para aprovar o texto.

Por que a abstenção de Lindbergh chamou a atenção?

Lindbergh havia se destacado nas críticas ao ajuste fiscal, como lembrou Isabella. Sua decisão de não votar a favor manteve uma divergência concreta dentro do PT no momento em que o bloco orientava apoio à proposta.

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A abstenção não equivale a um voto contrário, mas também não contribui para a aprovação do projeto. No caso de Lindbergh, o registro mostrou que a resistência ao pacote persistiu até a votação, mesmo após a redução das tensões nos dias anteriores.

Como PSOL e Rede se posicionaram?

A Federação PSOL-Rede orientou seus integrantes a obstruir a votação. Isabella explicou que a obstrução é uma forma de protesto contra o andamento da pauta e não deve ser confundida, necessariamente, com um voto contrário ao conteúdo do projeto.

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Erika Hilton, por sua vez, registrou abstenção. Assim, os sinais de resistência na esquerda apareceram de formas distintas: na orientação da federação para dificultar a votação e na decisão de parlamentares de não apoiar nem rejeitar o texto.

De onde vieram os votos contrários ao pacote?

Segundo o balanço apresentado no programa, a maior parte dos votos contrários veio de parlamentares do PL, partido de oposição a Lula. Os blocos do PT e do União Brasil orientaram voto favorável.

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O governo, portanto, conseguiu aprovar o ajuste com folga, mas sem reunir apoio uniforme no campo progressista. As abstenções de Lindbergh e Erika e a obstrução de PSOL-Rede deram expressão, no resultado da sessão, às divergências que acompanharam a tramitação da proposta.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.