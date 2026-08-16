Após ‘quase traição’, o início da campanha de JHC e Lira

Após desistir de concorrer ao Senado e confirmar sua candidatura ao governo de Alagoas, o ex-prefeito de Maceió JHC (PSDB) lançará sua campanha neste domingo ao lado do deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Lira, que é um antigo aliado, seria o principal prejudicado com uma mudança nos planos do ex-prefeito, porque quer se eleger senador e teria que dividir os votos.

A possibilidade levou a um estremecimento na relação entre os dois e a pressão nos bastidores, que culminou no recuo de JHC no último dia de registro de candidaturas.

Agora, ele será recebido pelo deputado no aeroporto, e os dois farão uma carreata em Maceió.

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Também ficou definida a composição da chapa. Uma das cadeiras ao Senado será disputada por Marina JHC, esposa do ex-prefeito de Maceió. Seus suplentes serão a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL), mãe de JHC, e o vice-governador Ronaldo Lessa (PDT).

A outra vaga é de Lira, que terá o empresário Luiz Romero (PL) e o ex-prefeito Gustavo Feijó (PP) como suplentes.