Após protestos, Bolsonaro sanciona lei que inclui autistas no Censo 2020

Eu vim achando que era uma causa perdida, que o governo ia usar minha imagem para amenizar a decisão de não incluir o autismo no Censo, mas como disse em todos os vídeos: “Vou lutar até o fim”! Por todas famílias autistas! MEU PARTIDO É O AUTISMO! E pelas famílias eu vou até o fim. . Após 4 horas de reunião e muita discussão para todos os lados, com grandes inputs do Ministro da Saúde Mandetta, da Priscila da secretaria da pessoa com deficiência e da Susana presidente do IBGE, além de todos assessores, com uma atitude surpreendente o presidente @jairmessiasbolsonaro sancionou a lei que inclui dados específicos sobre autismo no Censo2020! Estou MUITO EMOCIONADO! Batalhei muito nessa reunião, nunca esmoreci, não cedi a controvérsia alguma por vcs, minha comunidade autista! E isso é apenas o começo! Agora o autismo entrou pela porta da frente e vou sempre representar a vontade da comunidade, acima da minha própria. . Um agradecimento muito especial à primeira dama @michellebolsonaro madrinha de todas causas que, sem ela, nada seria possível. . Mais uma vez eu repito: MINHA BANDEIRA É AZUL. MEU PARTIDO É O AUTISMO.🧩