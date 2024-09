Após polêmica com Erika Hilton, deputados querem dar maior honraria da Alerj a Jojo Todynho

Uma proposta apresentada por dois deputados estaduais do Rio quer dar à cantora Jojo Todynho a Medalha Tiradentes, a maior honraria da Casa Legislativa fluminense. A justificativa, segundo os autores da ideia — os parlamentares Renan Jordy e Filippe Poubel, ambos do PL — é que ela “mostra ser uma mulher guerreira, muito firme nos seus valores e convicções, sem medo de falar o que pensa”. Nos últimos dias, a artista trocou farpas com a deputada federal Erika Hilton (PT), depois de Jojo declarar voto no candidato bolsonarista a prefeito do Rio, Alexandre Ramagem (PL).

O projeto para conceder a honraria foi publicado nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial do estado, e ressalta a trajetória pessoal e profissional de Jojo. A iniciativa acontece pouco depois da cantora declarar apoio a um candidato a vereador do Rio pelo PL, a Ramagem, e publicar foto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O posicionamento rendeu críticas nos comentários do post, antes da artista voltar as redes para defender sua posição.

Alguns de seus seguidores a acusaram de usar o público LGBT+ para crescer profissionalmente, levantando essa bandeira, e que seu posicionamento político, agora, estaria indo de encontro a essas pessoas. O discurso foi endossado pela parlamentar Erika Hilton, uma mulher trans, que em entrevista no canal “De Frente com Blogueirinha”, chamou Jojo de “traidora” e disse que ela usou a pauta como “trampolim”.

Para a cantora receber a honraria, no entanto, o projeto ainda terá de ser aprovado na Assembleia do Rio.