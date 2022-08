Após pedir urgência ao TSE, militares vão ver dados liberados há dez meses

Representantes do Ministério da Defesa e das Forças Armadas irão ao Tribunal Superior Eleitoral na manhã desta quarta-feira, 3, para fiscalizar o código-fonte das urnas eletrônicas. A visita, que pode ocorrer em mais datas, começa as 10h e vai até 18h.

O TSE agendou o encontro depois de o ministro Paulo Sérgio Nogueira enviar um ofício à Corte para pedir acesso “urgentíssimo” às informações. Estes dados estão liberados desde outubro do ano passado.

Os técnicos de outras entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, já foram ao TSE durante três dias para realizar os trabalhos.

Em nota, o Tribunal informou ainda que já havia convidado, em 2021, todas as entidades fiscalizadoras a inspecionarem o código-fonte das urnas: “Somente na última segunda-feira, 1° de agosto, o TSE recebeu um pedido de inspeção vindo das Forças Armadas, que foi prontamente aceito e será realizado na manhã desta quarta-feira, 3. Importante destacar que as Forças Armadas tinham ciência da abertura do código-fonte para inspeção pelas entidades fiscalizadoras desde outubro do ano passado”.

No documento datado de 6 de outubro de 2021, o ministro Luís Roberto Barroso, então presidente da Corte, diz a Braga Netto que o código-fonte já estava disponível para consulta. Além disso, o ofício ressaltava que, “para fins organizacionais”, o TSE solicitava o prévio agendamento das atividades com antecedência de dez dias. O pedido dos militares foi enviado na segunda, 2, e nesta quarta eles já vão visitar o TSE.

Continua após a publicidade