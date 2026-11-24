Após participação polêmica, Paulo Bilynskyj deixa de ser titular na Comissão da Mulher
Deputado do PL foi indicado para ser titular de colegiado comandado por Erika Hilton, mas foi convertido a suplente depois de atuação marcada por embates
Pouco mais de uma semana após se tornar membro titular da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, o deputado Paulo Bilynskyj foi destronado e passou a figurar entre os membros suplentes do colegiado comandado por Erika Hilton.
A escalação do bolsonarista para a comissão gerou ampla repercussão dentro do Legislativo e nas redes sociais, em função do histórico de acusações e investigações sobre violência contra a mulher que envolvem o deputado do PL.
Ainda assim, o que teria sido determinante para o “rebaixamento” de Bilynskyj de titular para suplente foi a primeira atuação do parlamentar no colegiado na semana passada, quando ele protagonizou uma série de embates.
Além de inúmeras tentativas de obstrução e provocações a Erika, ele registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra a deputada Célia Xakriabá após a psolista acusá-lo de violência contra uma ex-companheira.
Durante a reunião do colegiado, o parlamentar chegou a intimidar policiais legislativos a testemunharem a seu favor.
Desde que assumiu o comando da comissão, Erika é alvo de ataques transfóbicos de parlamentares da oposição. A avaliação de interlocutores é de que a chegada de Bilynskyj acirraria ainda mais os ânimos, o que realmente aconteceu.