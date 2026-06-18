Após operação da PF, presidente do PT diz que Jaques Wagner é ‘depositário de toda confiança’

O presidente nacional do PT, Edinho Silva (SP), afirmou nesta quinta-feira que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), “é depositário de toda a confiança e comprovará a sua inocência”.

O petista baiano foi alvo de ação realizada pela Polícia Federal que apura fraudes envolvendo o Banco Master. Há a suspeita de que Jaques Wagner tenha recebido um apartamento e repasses em dinheiro que somariam R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a familiares.

A PF apura se Jaques teria atuado pela chamada Emenda Master, proposta por Ciro Nogueira (PP-PI), e por uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado.

“O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência”, afirmou Edinho.

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