Após novas tarifas, Doria reúne lideranças para discutir relações comerciais
LIDE promove debate sobre o futuro do comércio entre Brasil e EUA, reunindo especialistas para analisar impacto das taxações
Em meio à crise deflagrada com o anúncio de uma nova rodada de tarifas adicionais dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, o LIDE, grupo comandado pelo ex-governador João Doria, vai promover um encontro em São Paulo para debater o comércio bilateral entre as duas nações.
O “Seminário Econômico LIDE EUA-Brasil” ocorre na próxima terça-feira, 9 de junho. O evento vai reunir autoridades, economistas e empresários com o objetivo principal de compreender os desafios e oportunidades da parceria comercial.
A programação terá início às 8h na Casa LIDE. Estão confirmados nomes como Kevin Murakami, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo; Joaquim Levy, diretor do Banco Safra; Cassiana Fernandez, economista-chefe do JP Morgan; e Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.
Serviço:
“Seminário Econômico LIDE EUA-Brasil”
Data: terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 8h
Local: Casa LIDE — Av. Brig. Faria Lima, 2277, 11º andar, Jardim Europa, São Paulo (SP)