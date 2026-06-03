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O LIDE, grupo comandado por João Doria, organizará um seminário em 9 de junho para debater o comércio bilateral entre Brasil e EUA, em meio à crise deflagrada pelas novas tarifas americanas. O evento reunirá autoridades e renomados economistas como Joaquim Levy e Henrique Meirelles para analisar desafios e oportunidades.

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Em meio à crise deflagrada com o anúncio de uma nova rodada de tarifas adicionais dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, o LIDE, grupo comandado pelo ex-governador João Doria, vai promover um encontro em São Paulo para debater o comércio bilateral entre as duas nações.

O “Seminário Econômico LIDE EUA-Brasil” ocorre na próxima terça-feira, 9 de junho. O evento vai reunir autoridades, economistas e empresários com o objetivo principal de compreender os desafios e oportunidades da parceria comercial.

A programação terá início às 8h na Casa LIDE. Estão confirmados nomes como Kevin Murakami, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo; Joaquim Levy, diretor do Banco Safra; Cassiana Fernandez, economista-chefe do JP Morgan; e Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.

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Serviço:

“Seminário Econômico LIDE EUA-Brasil”

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Data: terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 8h

Local: Casa LIDE — Av. Brig. Faria Lima, 2277, 11º andar, Jardim Europa, São Paulo (SP)