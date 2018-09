O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, voltou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, onde está sendo atendido em São Paulo, após passar por uma cirurgia de emergência na noite desta quarta-feira 12.

Segundo o hospital, o procedimento, uma operação para corrigir uma obstrução intestinal, durou duas horas e foi bem-sucedido. “O paciente evoluiu bem após a cirurgia, sem intercorrências e encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva”, diz novo boletim sobre a saúde do deputado federal, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

O problema foi detectado em uma tomografia de abdômen, realizada após Bolsonaro apresentar quadro de “distensão abdominal progressiva e náuseas”. Segundo pessoas próximas ao parlamentar, ele começou a passar muito mal logo depois de voltar a se alimentar por via oral, na terça. O candidato se queixou de dores e quase não dormiu durante a madrugada anterior.

“Com este diagnóstico, o paciente foi levado para a cirurgia de urgência onde foram desfeitas as aderências do intestino e liberado o ponto de obstrução”, completa o texto emitido pelo hospital na manhã desta quinta-feira 13. Segundo a equipe médica, em “grandes traumas abdominais essa complicação é mais frequente do que em cirurgias programadas”.

O candidato levou uma facada na barriga em atentado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), na última quinta-feira. Na sexta, Bolsonaro foi transferido para São Paulo. Nesta terça, ele recebeu alta da UTI e se recuperava em uma unidade de cuidados semi-intensivos.