Após Lula, Esfera reúne Romeu Zema com empresários em SP

O postulante à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), vai se reunir nesta terça-feira (29) com empresários e lideranças do setor produtivo em um jantar organizado pela Esfera Brasil, centro de reflexão independente e apartidário. O encontro na capital paulista visa discutir as perspectivas econômicas, o cenário político atual e o ambiente de negócios nacional.

A ação desenvolvida pelo think tank (laboratório de ideias) não é nova, pois repete o modelo bem-sucedido de debates realizado nas eleições de 2022, promovendo uma série de diálogos plurais. Na última sexta-feira (25), o presidente Lula participou do mesmo formato — na ocasião, mais de 800 pessoas estiveram presentes, entre elas 686 empresários.

Para a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas, a iniciativa constrói pontes estratégicas e mantém um diálogo aberto entre os formuladores de políticas e a iniciativa privada para o desenvolvimento do país.

“A Esfera é o espaço de convergência onde os projetos de país são debatidos com quem gera emprego e riqueza. Receber Romeu Zema, logo após a abertura do ciclo com o presidente Lula, demonstra a força do nosso compromisso com a pluralidade, com a segurança jurídica e com o futuro da nossa economia”, afirma a executiva.