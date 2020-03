Após gravar vídeo, Bolsonaro celebra aniversário com filha e netas

Jair Bolsonaro comemorou o aniversário de 65 anos em família, neste sábado 21, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Fotos postadas por parentes nas redes sociais mostraram o presidente sorridente ao lado da filha caçula Laura, e das netas, filhas de Flávio, diante de uma mesa com bolo e doces.

Os filhos de Bolsonaro Eduardo, Carlos e Flávio, também estavam presentes. Mais cedo, os três foram os responsáveis pela gravação do vídeo no qual o presidente revelou que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx) vai aumentar a produção de cloroquina, medicamento que está sendo administrado em pacientes que apresentam quadro grave de coronavírus ainda em caráter experimental.

Ainda no vídeo, Bolsonaro informou que profissionais do hospital Albert Einstein, em São Paulo, têm avaliado um protocolo de pesquisa para o uso do medicamento nesses casos. A cloroquina é usada no Brasil para tratamento de artrite, lúpus e malária e tem sumido das farmácias após divulgação do uso contra o coronavírus. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, apesar dos resultados dos testes em relação a nova doença, “não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desses medicamentos para o tratamento”