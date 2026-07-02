Após ganhar seguidores com vídeo sobre Flávio, Michelle sofre reação nas redes

O vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expondo o racha com o senador Flávio Bolsonaro provocou um forte impacto nas redes sociais, mas a reação favorável inicial deu lugar a uma nova fase da disputa digital. É o que aponta um levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para VEJA.

Nos dias seguintes à publicação do vídeo, Michelle registrou um crescimento próximo de 100 mil novos seguidores, interrompendo um ciclo de desgaste que, segundo a empresa, já durava mais de 20 dias. O movimento foi interpretado como um sinal da capacidade da ex-primeira-dama de mobilizar sua base de apoiadores.

Passado o primeiro momento, porém, o cenário mudou. Nos cinco dias seguintes, Michelle perdeu 10.121 seguidores e passou a enfrentar uma onda de críticas e movimentos de desmobilização nas redes sociais.

A análise da Ativaweb mostra ainda que 83% das críticas partiram de perfis masculinos, enquanto 17% vieram de perfis femininos, indicando que a maior parte da pressão pública observada no período foi impulsionada por homens.

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Apesar da perda recente de seguidores, Michelle mantém um dos maiores índices de engajamento entre lideranças políticas brasileiras. Segundo a Ativaweb, sua taxa de engajamento é de 5,4%, patamar considerado elevado e que demonstra uma comunidade altamente ativa, mesmo em meio ao acirramento da disputa de narrativas.

“Nas redes sociais, audiência representa alcance. Engajamento representa influência. É essa combinação que determina a capacidade de mobilização de uma liderança no ambiente digital”, afirma Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab. Para a empresa, os dados indicam que a disputa em torno da ex-primeira-dama entrou em uma nova etapa, marcada menos pelo crescimento da audiência e mais pela competição pela influência sobre a própria base.

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