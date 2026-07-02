Após ganhar seguidores com vídeo sobre Flávio, Michelle sofre reação nas redes
Levantamento da Ativaweb DataLab para VEJA mostra que, após forte mobilização inicial, a ex-primeira-dama passou a enfrentar uma onda de críticas
O vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expondo o racha com o senador Flávio Bolsonaro provocou um forte impacto nas redes sociais, mas a reação favorável inicial deu lugar a uma nova fase da disputa digital. É o que aponta um levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para VEJA.
Nos dias seguintes à publicação do vídeo, Michelle registrou um crescimento próximo de 100 mil novos seguidores, interrompendo um ciclo de desgaste que, segundo a empresa, já durava mais de 20 dias. O movimento foi interpretado como um sinal da capacidade da ex-primeira-dama de mobilizar sua base de apoiadores.
Passado o primeiro momento, porém, o cenário mudou. Nos cinco dias seguintes, Michelle perdeu 10.121 seguidores e passou a enfrentar uma onda de críticas e movimentos de desmobilização nas redes sociais.
A análise da Ativaweb mostra ainda que 83% das críticas partiram de perfis masculinos, enquanto 17% vieram de perfis femininos, indicando que a maior parte da pressão pública observada no período foi impulsionada por homens.
Apesar da perda recente de seguidores, Michelle mantém um dos maiores índices de engajamento entre lideranças políticas brasileiras. Segundo a Ativaweb, sua taxa de engajamento é de 5,4%, patamar considerado elevado e que demonstra uma comunidade altamente ativa, mesmo em meio ao acirramento da disputa de narrativas.
“Nas redes sociais, audiência representa alcance. Engajamento representa influência. É essa combinação que determina a capacidade de mobilização de uma liderança no ambiente digital”, afirma Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab. Para a empresa, os dados indicam que a disputa em torno da ex-primeira-dama entrou em uma nova etapa, marcada menos pelo crescimento da audiência e mais pela competição pela influência sobre a própria base.