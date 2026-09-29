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Política

Após fracasso em candidatura ao Planalto, Pablo Marçal anuncia apoio a Flávio Bolsonaro

Influenciador, que foi surpresa da disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024, irá ajudar presidenciável do PL em áreas como empreendedorismo e mobilidade social

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h42
Pablo Marçal e Flávio Bolsonaro anunciam aliança em São Paulo
Pablo Marçal e Flávio Bolsonaro anunciam aliança em São Paulo (: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Após fracasso em candidatura ao Planalto, Pablo Marçal anuncia apoio a Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A cinco dias do primeiro turno das eleições, o ex-coach Pablo Marçal anunciou nesta terça-feira, 29, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto. O acordo foi apresentado durante um encontro na Alliance Jiu-Jitsu, na Vila Olímpia, em São Paulo, e prevê a participação de Marçal na elaboração de propostas para um eventual governo do senador, especialmente nas áreas de empreendedorismo e mobilidade social.

Ao lado de Marçal, Flávio destacou o empreendedorismo como uma das pautas que aproximam os dois. “É uma pessoa que sempre trouxe para o campo político uma preocupação, que também é a minha, de trazer o empreendedorismo para todo o Brasil”, afirmou. Segundo o candidato, a ideia é estimular uma cultura de prosperidade e autonomia financeira entre as famílias.

Marçal, por sua vez, declarou que “chegou a hora de aposentar o Lula” e pediu votos para Flávio. “Eu confio no Flávio. Nós temos um remédio. E o remédio é o Flávio e vamos aplicar esse remédio no fim de semana”, afirmou. Em seguida, pediu que os eleitores votem no número 22, do PL.

A aproximação ocorre na reta final de uma eleição na qual Flávio disputa a Presidência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, Lula aparece com 45,3% das intenções de voto no primeiro turno, ante 42,2% de Flávio. Em uma simulação de segundo turno, os dois aparecem tecnicamente empatados, com 47,6% e 47,7%, respectivamente.

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Da surpresa de 2024 à disputa presidencial

Marçal ganhou projeção nacional na eleição municipal de 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo então PRTB. Terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 28,14% dos votos válidos — 1,72 milhão de votos — e ficou a cerca de 56. 800 votos de Guilherme Boulos (PSOL), que avançou ao segundo turno contra Ricardo Nunes (MDB).

Neste ano, tentou levar a candidatura para o plano nacional. Marçal chegou a se apresentar como candidato presidencial pelo PRTB, ao lado de Leonardo Avalanche, dirigente da sigla, como vice. O Tribunal Superior Eleitoral, porém, indeferiu por unanimidade seu registro em setembro. Entre os fundamentos da decisão estavam a falta de comprovação de filiação dentro do prazo legal e a situação de inelegibilidade decorrente de condenações relacionadas à eleição municipal de 2024.

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Depois da decisão, o PRTB substituiu Marçal por Avalanche, que deixou a posição de vice para assumir a cabeça da chapa. Silvia Hellen passou a ser a candidata a vice-presidente. A mudança deixou Avalanche como candidato do partido ao Planalto enquanto Marçal, agora fora da disputa, se aproxima formalmente da campanha de Flávio.

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