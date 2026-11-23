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A exoneração temporária de José Guimarães da SRI para votar o ajuste fiscal na Câmara deixou a articulação política do Planalto sem comando definido e sem prazo de retorno anunciado. Entenda os bastidores da decisão e os impactos nas votações prioritárias do governo federal.

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A publicação da exoneração de José Guimarães (PT-CE) no Diário Oficial da União deixou em aberto a definição sobre a gestão imediata da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), órgão central da articulação política do governo federal no Congresso Nacional. Leia mais sobre o caso.

Segundo nota divulgada pela assessoria da própria pasta, o afastamento ocorre a pedido do ministro e tem caráter temporário. A saída foi solicitada para que Guimarães reassuma o mandato de deputado federal e participe de compromissos parlamentares na Câmara, relacionados à destinação de emendas e à deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que trata do ajuste fiscal. A proposta está prevista para ser votada pelo plenário da Câmara nesta segunda-feira.

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não informou qual autoridade ficará responsável pela condução da Secretaria de Relações Institucionais durante o período. A nota divulgada pela assessoria de imprensa da pasta também não detalhou quem responderá pelas deliberações diárias nem apresentou nomes para a liderança interina do órgão responsável pela negociação política.

Os desafios do governo Lula 4

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Existe prazo fixado para o retorno do titular?

Nem o documento oficial do governo federal nem o comunicado emitido pela assessoria do ministério estipularam uma data para a volta do parlamentar ao cargo executivo. De acordo com a nota oficial da pasta, o afastamento tem caráter temporário e atende a um pedido do próprio ministro para cumprir tarefas na Câmara dos Deputados. No entanto, a duração exata da licença não foi especificada pela comunicação da secretaria.

Quais os próximos passos do parlamentar na Câmara?

Ao reassumir o mandato de deputado federal, o parlamentar focará suas atividades em deliberações no plenário. Entre os compromissos agendados estão a destinação de emendas parlamentares e a apreciação do Projeto de Lei Complementar 299/2026, focado no ajuste fiscal. Com a tramitação prevista para a segunda-feira, 23, a atuação do deputado na Câmara busca reforçar as votações governistas sem que haja definição sobre quando deixará novamente o Poder Legislativo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.