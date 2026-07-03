Após escândalos e desistência de candidatura, Castro não é esperado em evento do PL no Rio

Após desistir da candidatura ao Senado por suspeitas de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, não é esperado nesta sexta-feira no 3º Seminário Nacional de Comunicação do PL, que será realizado na capital fluminense e contará com “a nata” da direita bolsonarista. De acordo com caciques do PL, Castro não foi oficialmente convidado para o evento e não está no roteiro dos discursos.

A ausência de convite e a pouca vontade do partido em tê-lo no palanque – que poderia soar inusitada – é explicada pelo “passivo” que a presença de Castro traria ao palco do evento, que contará com Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, que será candidato ao palácio Guanabara pelo partido de Jair Bolsonaro.

O objetivo é que nomes como Valdemar Costa Neto, Nikolas Ferreira e o próprio Flávio aproveitem a ocasião para fazer vídeos de apoio a Ruas. Um registro ao lado de Castro, a esta altura, poderia servir como munição para a campanha de Eduardo Paes (PSD) ao governo.

Nesta quinta-feira, VEJA confirmou que o nome do ex-governador constava em uma lista com nomes e codinomes de políticos em um dos endereços ligados ao bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro. Castro nega qualquer relação com o contraventor ou ter recebido repasses.

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Até desistir da candidatura, no mês passado, Castro liderava as pesquisas de intenção de votos para o Senado no Rio.