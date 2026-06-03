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Mateus Simões (PSD), governador de MG, busca reeleição com um “palanque triplo”, unindo Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Apesar das movimentações do PL por candidato próprio ou apoio a Cleitinho Azevedo, Simões aposta no consenso da direita mineira visando o pleito.

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), esteve nos últimos dois dias com os três principais presidenciáveis de direita — seu antecessor e padrinho, Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — e, após o encontro, afirmou para VEJA que continua apostando em um palanque triplo no estado, que reunirá os três em torno de sua própria candidatura à reeleição.

“Foi uma conversa amena. Zema e Caiado estão tranquilos com a lógica do palanque único em Minas. O PL ainda está se movimentando, mas, como vimos ontem, o ambiente natural, aqui, é de trabalho conjunto, como foi nos últimos sete anos”, disse o mandatário.

Em abril, em entrevista de Páginas Amarelas, Simões já havia dito para VEJA que acreditava nessa possibilidade, mesmo com os principais expoentes do PL no estado, como o deputado federal Nikolas Ferreira, se movimentando para buscar um candidato próprio. De lá para cá, no entanto, o partido não conseguiu definir um candidato da legenda e também não conseguiu fechar acordo com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera as pesquisas de intenção de voto, mas ainda não definiu se realmente irá disputar o comando do estado.

Apesar disso, Flávio declarou ontem que aguarda Cleitinho e que gostaria de apoiá-lo. “A minha convicção é que a gente vai conseguir chegar em um consenso, porque um Cleitinho é um grande quadro, é senador comigo lá em Brasília, é uma pessoa que fala com coração, uma pessoa que tem um olhar para as pessoas que mais precisam, como nós também temos. Então, gostaria muito de caminhar ao lado dele aqui em Minas Gerais”, comentou em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

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O encontro de Simões e os três presidenciáveis ocorreu na abertura da Megaleite, feira da pecuária leiteira do estado, e foi o primeiro encontro público entre eles desde que todos foram oficializados pré-candidatos por seus partidos. “Vamos tirar o PT do governo, vamos estar juntos”, disse Flávio a Zema.

Por sua vez, Zema e Caiado vêm ensaiando uma possibilidade de unirem suas candidaturas em uma só, o que vem sendo rejeitado por parte do PSD e desacreditado por Flávio Bolsonaro.