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Política

Após eleição, Augusto Cury tenta transformar seu plano de governo em novo best-seller

Durante a campanha, lideranças do partido questionaram seu compromisso com a legenda e associaram candidatura à produção editorial

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 13h34 | Atualizado em 7 out 2026, 14h14
O candidato a presidente da República Augusto Cury: crescimento nas redes sociais marcado por indícios de anomalias
O candidato a presidente da República Augusto Cury: crescimento nas redes sociais marcado por indícios de anomalias (Campanha de Augusto Cury/Divulgação)
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Após eleição, Augusto Cury tenta transformar seu plano de governo em novo best-seller Priorize VEJA no Google

Dois dias depois de terminar a corrida presidencial em terceiro lugar e anunciar que permanecerá em silêncio no segundo turno, Augusto Cury (Avante) voltou às redes sociais nesta terça-feira, 6, com um projeto que o acompanha desde o início da campanha: um livro sobre a sua aventura política. O psiquiatra e escritor de best-sellers divulgou a obra O Brasil dos Nossos Sonhos — Projeto de Estado para o Brasil: 40 anos em 4 anos, apresentada por ele como seu “plano de governo”.

Capa do livro O Brasil dos Nossos Sonhos de Dr. Augusto Cury, com o mapa do Brasil em tons de verde e amarelo. O texto informa sobre o plano de governo do candidato à presidência, disponível online
O Brasil dos Nossos Sonhos: Augusto Cury transforma plano de governo em livro (Redes Sociais/Reprodução)

A publicação reúne as propostas que Cury levou à eleição pelo Avante. Entre elas estão o fim da reeleição presidencial, mandatos de oito anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, a adoção do semipresidencialismo, responsabilidade fiscal, expansão da telemedicina, escola em tempo integral e transformação do ensino médio em ensino técnico. O documento também propõe a divisão do BNDES para a criação de um banco voltado a pequenas e microempresas e estabelece metas para ampliar o cooperativismo e a produção de alimentos.

Na imagem divulgada nas redes, Cury apresenta a obra como um “projeto de Estado para o Brasil” e afirma que o conteúdo está disponível on-line. O livro recupera, portanto, uma das marcas da candidatura do escritor: a tentativa de transformar suas ideias sobre política, economia, educação e comportamento em um projeto de país de longo prazo.

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O livro que já estava no centro da campanha

A relação entre a candidatura e a atividade literária de Cury, porém, já havia provocado incômodo dentro do próprio Avante. Segundo lideranças da legenda ouvidas pela reportagem, havia entre integrantes do partido a avaliação de que o psiquiatra teria entrado na disputa sem compromisso efetivo com a estrutura partidária e estaria interessado também em produzir um livro a partir da experiência eleitoral e ampliar sua projeção como escritor.

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A crítica, atribuída às lideranças, não significa que o livro tenha surgido apenas depois da campanha. O próprio plano de governo registrado por Cury no Tribunal Superior Eleitoral recebeu o título O Brasil dos Nossos Sonhos. O documento apresentado à Justiça Eleitoral tem 200 páginas.

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A dimensão editorial da trajetória de Cury ajuda a explicar a centralidade que o livro ganhou agora. O escritor é autor de dezenas de títulos e, segundo a Editora Sextante, soma 45 milhões de livros vendidos e publicação em mais de setenta países. Entre seus sucessos estão O Vendedor de Sonhos, O Homem Mais Inteligente da História, O Código da Inteligência, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes e Nunca Desista de Seus Sonhos.

O Vendedor de Sonhos é uma das obras mais conhecidas de sua carreira e ganhou adaptação para o cinema. Nunca Desista de Seus Sonhos, lançado originalmente em 2004, ultrapassou 2,3 milhões de exemplares vendidos no Brasil, segundo a Paulus Editora. Já Ansiedade — Como Enfrentar o Mal do Século se tornou outro de seus títulos de maior circulação, consolidando a associação do nome de Cury a temas como saúde mental, comportamento e desenvolvimento pessoal.

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Sem apoio no segundo turno

A divulgação do livro ocorre no momento em que Cury decidiu não participar da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Terceiro colocado no primeiro turno, o candidato do Avante recebeu 3,44 milhões de votos, equivalentes a 2,89% dos votos válidos.

Em pronunciamento divulgado após o resultado, Cury cumprimentou os dois candidatos que avançaram para a segunda etapa e afirmou que suas propostas estavam disponíveis para serem aproveitadas pelo vencedor. “Quem ganhar, torço para que governe pensando em um Brasil de esperança”, escreveu.

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