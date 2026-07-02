Após documento de Flávio sobre tarifaço, Lula critica família Bolsonaro: ‘Traidores da pátria’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a família Bolsonaro pelo nome ao criticar a iniciativa de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de enviar uma carta às autoridades dos Estados Unidos pedindo que adiassem a decisão sobre um novo tarifaço aos produtos brasileiros para depois da eleição.

Para o presidente, essa foi “mais uma atitude de traidores da Pátria”. Ele também atribuiu aos adversários a iniciativa norte-americana. “É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano”, disse.

Nesta quarta, 1º, Flávio enviou um ofício ao governo dos EUA dizendo que a aplicação de mais taxas às importações brasileiras beneficiaria Lula eleitoralmente.

Lula rebateu o adversário. “Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois”, afirmou ele, que evita normalmente citar os adversários pelo nome ao fazer críticas ao governo anterior.

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A fala do presidente acontece em meio à corrida do governo brasileiro para impedir a nova taxação, que poderá chegar a 25%: o prazo estipulado pela gestão de Donald Trump para negociação vai até 15 de julho. Nesta quinta, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniu com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, para tratar do assunto. Em nota, a pasta disse que o diálogo foi “construtivo”, mas que as tratativas precisarão de mais tempo.

É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano. Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer… — Lula (@LulaOficial) July 2, 2026