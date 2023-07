Após desentendimento sobre reforma, Bolsonaro publica foto com Tarcísio

Depois de uma sequência de estranhamentos com aquele que é apontado como seu virtual sucessor nas eleições de 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo, 9, uma imagem com o governador de São Paulo e ex-ministro de seu governo, Tarcísio de Freitas. A manifestação do ex-mandatário, feita em um programa de mensagens temporárias, ocorre após o chefe do Executivo paulista ter afirmado que será “sempre leal” ao antigo chefe.

Ao longo da semana, Tarcísio se desentendeu com correligionários do ex-presidente e foi interrompido pelo próprio capitão ao defender a aprovação da reforma tributária pelo Congresso. Bolsonaro pediu a deputados de seu partido que votassem contra as mudanças no sistema de impostos e tributos do país e em um texto distribuído por aliados disse que, se ainda fosse deputado, “votaria contra tudo que viesse do PT”. A reforma tributária foi aprovada com amplo placar na Câmara – 382 votos a favor e 118 contra em primeiro turno, sendo que o PL, legenda a que Bolsonaro é filiado, deu 20 votos favoráveis ao texto. O tema será agora apreciado pelo Senado.

Na mensagem postada pelo perfil de Bolsonaro, intitulada “Nossa gestão”, o ex-presidente aparece ao lado de Tarcísio e é detalhada uma obra em que cinco pontes foram construídas em uma rodovia federal. Ex-ministro da Infraestrutura, o governador tem se descolado da ala mais estridente do bolsonarismo e recentemente apareceu ao lado do ministro da Fazenda Fernando Haddad em discussões sobre a reforma tributária, o que provocou a grita de apoiadores mais ideológicos do ex-presidente.