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Política

Após desavença com Flávio, Michelle deixa presidência do PL Mulher

Ex-primeira-dama esteve com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, nesta terça-feira. Ela ainda não se pronunciou sobre candidatura ao Senado

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 20h16 | Atualizado em 30 jun 2026, 20h23
Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL Mulher/Divulgação)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) anunciou a saída da presidência do PL Mulher, nesta terça-feira. A decisão ocorre após uma desavença pública com o senador Flávio Bolsonaro (PL), seu enteado e pré-candidato à Presidência. Michelle ainda não se manifestou sobre a manutenção ou desistência da sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

Oficialmente, Michelle deixará o posto honorífico para “se dedicar ao ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos”, diz o texto.

Na última semana, ela teceu duras críticas ao seu enteado em vídeos publicados em seu perfil no Instagram. Entre outras coisas, ela diz que recebeu tratamento desrespeitoso do senador e de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e disse que “eles me tratam como se eu fosse idiota”.

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Acusada por partidários de Flávio de não se envolver na campanha presidencial do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela se justificou com ácidas críticas ao enteado. “Telefonei algumas vezes [para o Flávio], mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, disse.

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