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Política

Após derrota, família da vice de Paes mergulha na campanha de Flávio Bolsonaro no Rio

Família Reis trabalha para ampliar vantagem do senador em Duque de Caxias, reduto eleitoral do clã

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h12
Washington Reis
Washington Reis foi prefeito de Duque de Caxias. (Facebook/Divulgação)
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A família Reis, um dos clãs mais influentes na política de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nunca escondeu a inclinação ao bolsonarismo. O grupo fez uma composição inesperada com Eduardo Paes (PSD) nesta eleição, mas com a derrota dele no primeiro turno intensificou a campanha para Flávio Bolsonaro (PL) na cidade, comandada por Netinho Reis (MDB).

Tio do atual prefeito, o cacique emedebista Washington Reis, que também já esteve à frente da administração municipal, esteve com Flávio nesta terça-feira, 13, em São Paulo, no evento que oficializou o apoio do MDB ao senador, que agradeceu nominalmente o ex-prefeito. O partido está rachado e dez diretórios caminham ao lado do presidente Lula (PT). Washington comanda o diretório estadual e garante estar fechado com Flávio. “O tsunami bolsonarista foi muito forte”, afirma a VEJA.

Os Reis tem uma relação de proximidade com a família Bolsonaro. Washington e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram vereadores simultaneamente, um em Duque de Caxias e o outro no Rio, e se conhecem desde então. Quando era prefeito, ele cedeu, a pedido de Flávio, o terreno onde seria construído o colégio militar Percy Geraldo Bolsonaro, uma homenagem ao pai do ex-presidente, falecido em 1995.

Quando a aliança com Eduardo Paes foi selada, com a indicação da irmã, a advogada Jane Reis, para a vice de Eduardo Paes, Washington telefonou a Flávio para dar a notícia. O senador ainda pediu mais tempo para fazer uma contraproposta, mas a decisão estava tomada. Apesar da costura, ficou combinado que Jane não subiria no palanque com Lula quando o presidente viesse fazer campanha no Rio. A promessa foi cumprida.

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Com a eleição estadual liquidada no primeiro turno, a família ficou ainda mais livre para trabalhar pela eleição de Flávio na cidade. “Todo dia tem comício”, diz Washington Reis, que também tem um bom relacionamento com lideranças da campanha de Douglas Ruas (PL), candidato bolsonarista que derrotou Paes e já acena ao lado adversário: “O que eu mais torço é que o novo governo dê certo, pelo bem da população”.

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Flávio Bolsonaro
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