Após derrota de Flávio, Jair Bolsonaro pede para receber visita de Valdemar Costa Neto

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram nesta quarta-feira, 28, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele possa receber, na prisão domiciliar, uma visita do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O pedido do encontro, depois da derrota e da fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não especifica data e aponta questões pessoais.

“O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionário (Jair Bolsonaro)”, diz trecho da petição apresentada nesta quarta ao Supremo.

Desde que saiu da Papudinha e obteve o benefício de cumprir a pena do caso golpe de estado em casa, Bolsonaro ficou proibido de receber visitas. Na época da decisão, ele vinha se encontrando com frequência com vários aliados e membros do PL, opinando diretamente na formação dos palanques da sigla nos estados e nas candidaturas que estavam sendo formadas.

Por isso, em casa, em um condomínio fechado em Brasília, Bolsonaro só pode receber visitas de familiares diretos (como os filhos), de médicos e de advogados. Recentemente, Moraes tem concedido algumas exceções, liberando a entrada de religiosos e permitindo a realização de um churrasco de comemoração do aniversário de 16 anos de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente.

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A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos depois de ser derrotado nas urnas pegou boa parte dos aliados de surpresa e a base do PL precisará se reorganizar. O senador desembarcou de um jato particular em Miami, acompanhado da esposa e das filhas, na manhã desta quarta. Ainda no domingo, após o resultado das urnas, Moraes determinou que ele entregasse o passaporte à Polícia Federal, diante de declarações dadas pelo seu irmão, Eduardo Bolsonaro, afirmando que Flávio deixaria o país se não fosse eleito.