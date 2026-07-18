A reação de Eduardo Bolsonaro após nova decisão de Moraes sobre seu pai

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Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos EUA, declara que seu pai, Jair Bolsonaro, vive em “cativeiro”. A fala surge após Alexandre de Moraes (STF) suspender visitas político-eleitorais e manter o ex-presidente em prisão domiciliar. A decisão proíbe contato externo e reitera a punição por tentativa de golpe, com riscos de perda do benefício.

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Filho Zero Três de Jair Bolsonaro, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive autoexilado nos Estados Unidos desde março do ano passado, disse que seu pai está vivendo “num cativeiro” e afirmou que o objetivo do ministro do STF, Alexandre Moraes, é “terminar o serviço” iniciado por Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente na campanha eleitoral de 2018.

A declaração do ex-parlamentar aconteceu um dia depois de Moraes determinar pela suspensão de visitas “político-eleitorais” a Jair Bolsonaro até o fim das eleições deste ano. Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente cumpre a pena em sua casa, em Brasília.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

O ministro decidiu também pela manutenção de Bolsonaro em regime domiciliar. “O objetivo do Moraes é terminar o serviço iniciado pelo Adélio. Meu pai não está numa prisão domiciliar, meu pai está num cativeiro”, escreveu Eduardo Bolsonaro no X, antigo Twitter.

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Por 30 dias, Bolsonaro estará proibido de receber visitas gerais, com exceção dos médicos, fisioterapeutas e advogados. Moraes decidiu ainda manter a suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência, ao pai por 90 dias.

O filho Zero Um de Bolsonaro tinha direito de visitar o ex-presidente na condição de advogado até semana passada, mas perdeu esse direito quando divulgou a carta intitulada “Carta aos brasileiros”, escrita por Bolsonaro, na qual ele pede que os aliados deixem as diferenças de lado e afirma que Flávio Bolsonaro é a melhor opção para concorrer ao Planalto neste ano.

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“O texto da ‘Carta aos brasileiros’ claramente comprova que Jair Messias Bolsonaro pretendia comunicar-se com seus apoiadores políticos por intermédio das redes sociais de seu filho”, argumentou o ministro do STF na decisão de sexta-feira.

Moraes alertou os advogados de Bolsonaro que o ex-presidente pode perder o benefício da prisão domiciliar, caso descumpra as restrições impostas a ele de novo.

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou a favor da manutenção de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. No entendimento da PGR, a carta de Bolsonaro tinha o objetivo de “alcançar e influenciar o público com interesse no processo eleitoral deste ano”. Ainda segundo a procuradoria, a divulgação do texto violou restrições anteriormente impostas a Bolsonaro pela Justiça, como a proibição do uso de “celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa” – diretamente ou pior meio de terceiros.