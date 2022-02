Após conflitos, PTB elege preso na Lava Jato para presidir o partido

O deputado estadual do Rio Marcus Vinicius foi eleito na manhã desta sexta-feira, 11, o novo presidente nacional do PTB. O partido, que tem servido de abrigo para bolsonaristas, vivia uma guerra interna que culminou na destituição da ex-presidente Graciela Nienov – que foi colocada no cargo pelo cacique Roberto Jefferson, mas depois passou a ser considerada uma traidora. Acusado de ataques às instituições democráticas, Jefferson está em prisão domiciliar.

Marcus Vinicius usava, até pouco tempo, o nome político “Marcus Vinicius Neskau”. Hoje, porém, o site da Assembleia Legislativa e sua equipe de comunicação omitem o último nome. Em 2018, o deputado foi preso no âmbito da operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato que focou no suposto pagamento de propina a parlamentares fluminenses. Foi solto cerca de um ano depois; o mandato foi retomado em 2020. Segundo a investigação, ele recebia 50 mil reais mensalmente para aprovar projetos de interesse do então governador Sérgio Cabral (MDB).

A eleição do novo presidente ocorreu nesta manhã. Marcus Vinicius está há mais de 25 anos no partido. À frente da sigla no comando nacional, diz agora que quer manter o diálogo interno e aumentar as bancadas estadual e federal.

O PTB tem abrigado alguns bolsonaristas para a eleição deste ano. Um possível candidato a deputado federal pelo partido é Fabrício Queiroz, denunciado como operador das “rachadinhas” no gabinete do senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em nota sobre a operação Furna da Onça, a assessoria de Marcus Vinícius afirma que “a própria Justiça reconheceu a arbitrariedade da sua prisão. O processo no TRF, por conta dos abusos cometidos, foi anulado. O deputado não é réu, e goza de plena liberdade.”