Após cadeirada, Datena e Marçal devem se reencontrar em debate nesta terça

Após a cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) desferiu em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, no último domingo, 15, os candidatos à prefeitura de São Paulo devem se reencontrar nesta terça-feira, 17, para novo embate, desta vez da RedeTV! em parceria com o site Uol.

Datena e Marçal confirmaram presença no confronto, assim como Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). O embate está marcado para 10h20. Após o episódio do debate da Cultura, a RedeTV! decidiu fixar no chão as banquetas que serão utilizadas no evento desta terça.

Marçal registrou boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o episódio. Nas redes sociais, Marçal publicou vídeos dentro da ambulância e fotos deitado na cama do hospital Sírio-Libanês.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o coach teve “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”. Marçal foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia. Ele teve alta na manhã desta segunda.

Em nota, Datena afirmou que Marçal precisava ‘ser contido’ e admitiu que errou, mas disse que não se arrepende do que fez. “Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário”, diz o texto.

A cadeirada

A briga começou após Marçal acusar o apresentador de ter cometido assédio. O tucano, por sua vez, negou as acusações e afirmou se tratar de calúnia. Marçal subiu o tom e chamou o rival de “arregão”, dizendo que ele “não era homem” nem para agredi-lo. Após essa fala, Datena o atacou com uma cadeira, provocando a interrupção do debate.

O candidato do PSDB foi expulso do evento e falou com a imprensa na saída. “Infelizmente, eu perdi a cabeça. Devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que seria a melhor coisa. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter”, declarou. Ele também afirmou não ter se arrependido da cadeirada.