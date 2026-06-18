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Política

Após baque nas pesquisas, campanha de Flávio Bolsonaro ganha nova arma contra Lula

Investigação envolvendo Jaques Wagner anima oposição no Congresso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 13h47 | Atualizado em 18 jun 2026, 14h25
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A operação da Polícia Federal contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, provocou uma imediata reação entre aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que enxergam na investigação uma oportunidade para reduzir o desgaste provocado pelas revelações envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante o programa Ponto de Vista, o repórter Gabriel Sabóia relatou que a notícia foi recebida com alívio pela cúpula do Partido Liberal, que vinha enfrentando semanas de pressão após a divulgação de informações ligando Flávio ao empresário. Segundo Sabóia, integrantes do partido avaliam que a investigação cria uma espécie de equivalência política entre governo e oposição. “Se o Jair Bolsonaro tem um senador aliado que tem denúncias relacionadas ao Master, agora Lula também tem”, afirmou o jornalista ao descrever a avaliação predominante entre dirigentes do PL.

Por que a operação foi recebida como um alívio no PL?

De acordo com Sabóia, o partido aposta no peso político da condição de Wagner como líder do governo Lula no Senado. Para bolsonaristas, a associação entre o senador e o Palácio do Planalto tem potencial para gerar desgaste semelhante ao enfrentado pela campanha de Flávio desde a explosão do caso Banco Master. “A nomenclatura ‘líder do governo Lula’ é muito danosa para a campanha à reeleição do presidente”, relatou o repórter.

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A avaliação entre parlamentares da oposição é que o episódio oferece uma oportunidade para inverter a dinâmica política das últimas semanas, quando o foco das investigações estava concentrado em aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A crise pode chegar à campanha de Lula?

Para o cientista político Rodrigo Prando, o principal desafio para Jaques Wagner será impedir que o desgaste político alcance a pré-campanha de reeleição de Lula. “Não só se descolar, mas como não colar na pré-candidatura do presidente Lula”, afirmou.

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Segundo ele, a oposição deve explorar intensamente o tema tanto no Congresso quanto nas redes sociais. A tendência é que o senador seja alvo constante de questionamentos e cobranças enquanto as investigações avançam. “É bem provável que o líder do governo passe um tempo substancial tentando responder a todo tipo de indagação e até mesmo de provocação”, disse.

Prando pondera, porém, que o impacto eleitoral dependerá dos próximos desdobramentos. “Até o momento, a crise para no Jaques Wagner. Se ela contaminar a pré-campanha, aí a gente pode ter uma mexida nesse cenário”, afirmou.

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O episódio muda o equilíbrio entre governo e oposição?

Na análise do cientista político, o caso altera momentaneamente a posição defensiva em que o PL se encontrava após o desgaste sofrido por Flávio. “Se fosse para usar uma metáfora de Copa do Mundo, o PL recuou todo mundo para a zaga, com medo de novos gols”, afirmou.

Agora, segundo ele, a oposição ganha um novo argumento para pressionar o governo e tentar deslocar parte das atenções para o entorno de Lula. “Com Wagner entrando em campo, o PL volta a jogar tentando falar: ‘Tá vendo? Isso aí é um problema do governo’”, disse.

A crise de Flávio Bolsonaro perde força?

Apesar da nova frente de desgaste para o governo, Prando considera que o problema enfrentado pela campanha de Flávio continua sendo mais grave. A principal diferença, segundo ele, é que o episódio envolvendo o senador do PL atinge diretamente o próprio pré-candidato à Presidência. “A crise da pré-campanha do Flávio é maior”, afirmou.

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O cientista político destacou que o caso envolve um áudio atribuído ao senador solicitando recursos a Daniel Vorcaro, elemento que coloca o próprio candidato no centro da controvérsia. “É um áudio do pré-candidato diretamente envolvido solicitando recursos para o Vorcaro”, ressaltou.

Para Prando, embora governo e oposição estejam agora submetidos ao desgaste provocado pelas investigações relacionadas ao Banco Master, os impactos políticos ainda são distintos. “O governo também vai para a zaga segurar um pouco o jogo para ver os novos desdobramentos da investigação”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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