Após áudios comprometedores, Eliseu Padilha exonera diretor da Funai

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, determinou a exoneração imediata do diretor de administração da Funai, Francisco José Nunes Ferreira. A exoneração será oficializada nesta quinta-feira (24), segundo a assessoria de Padilha.

A decisão foi tomada depois que áudios de conversas entre Ferreira e o ex-coordenador de tecnologia da informação da Funai Bruno Rebello foram divulgados pela imprensa.

As gravações indicam que o diretor de Administração favoreceu empresas predeterminadas para compras do setor de informática, orientou pedidos feitos por parlamentares, fez ingerências e solicitou a aquisição de itens que não tinham relação com as atividades do órgão. Ferreira nega as acusações.

As gravações foram realizadas por Rebello entre setembro e outubro de 2017. Nos áudios, Ferreira pede a Rebello que ajude em contratações apontadas por parlamentares e promete que ambos poderão “se dar bem”, porque ele assumiria, neste ano, a presidência da Dataprev, empresa de tecnologia da Previdência Social. Ferreira nega as irregularidades e acusa Rebello de “revanchismo”.

Investigação

A atuação do diretor de administração da Funai Francisco Ferreira é investigada pela Polícia Federal (PF). A informação foi confirmada pelo general Franklimberg Ribeiro de Freitas, ex-presidente da Funai. Procurada, a PF afirma apenas que há uma “apuração em curso”, sem dar mais detalhes. Segundo Freitas, um celular com as gravações das conversas foi entregue à PF, além de ter sido tomado o depoimento de um servidor da instituição.

Após publicação da gravação pela imprensa, o novo presidente da Funai, Wallace Bastos, encaminhou à Corregedoria da instituição os áudios das conversas gravadas entre Ferreira e Rebello. Bastos afirmou que serão “seguidos os trâmites exigidos legalmente e assegurada devida penalidade, caso a denúncia se comprove verídica”.

“A Funai repudia qualquer desvio do padrão ético de atuação exigido aos servidores e colaboradores durante os 50 anos de atividade em prol dos direitos indígenas e reagirá contra todo ato que comprometa a seriedade empregada no cumprimento de sua missão”, diz Bastos em nota.

Francisco José Nunes Ferreira chegou ao cargo de diretor de administração da Funai em maio do ano passado, por meio de indicação do PSC e da bancada ruralista. Ele já era alvo de críticas dentro da Funai. Em dezembro passado, a diretoria da Associação Nacional dos Servidores da Funai (Ansef) encaminhou um ofício ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, para criticar a atuação do diretor de administração e gestão.