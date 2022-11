Após ataques durante campanha, Lula e Lira devem se encontrar em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai a Brasília nesta terça-feira, 8, pela primeira vez após a vitória nas eleições. Além de participar diretamente da transição de governo, o petista deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados em um momento crucial para os dois.

Lula também deve confirmar a elaboração da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, costurada pela equipe do novo governo para manter o Auxílio Brasil com o valor de R$ 600 a partir de janeiro. Também deve ser agendada uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, nesta semana

O presidente eleito quer negociar uma maneira para conseguir dinheiro no Orçamento e cumprir as promessas de campanha. Já Lira pretende atrair apoio do PT para a reeleição no comando da Casa, em 2023, e manter o poder sobre as emendas do chamado orçamento secreto.

Mas a possibilidade de acordo entre os dois é minada por disputas internas e divisões que já ocorrem na equipe do futuro governo. Durante a campanha, Lula criticou o poder de Lira sobre o orçamento, entregue por Jair Bolsonaro (PL) por meio das emendas secretas, e o chamou de “imperador do Japão”. Na ocasião, Lira respondeu que até poderia ser comparado a um imperador, mas “nunca a um ditador”. O petista ainda afirmou que iria “dar um jeito no Centrão”, grupo integrado pelo partido do atual presidente da Câmara.

Após a vitória de Lula nas eleições, ele e Lira conversaram por telefone e, de acordo com aliados do presidente da Câmara, a conversa foi “cordial e positiva”. O petista chegou a perguntar pela saúde do pai de Arthur Lira, Benedito, o que animou o parlamentar. Os dois foram aliados no Congresso durante os primeiros governos de Lula, entre 2003 e 2010.

Segundo o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), Lula foi aconselhado a recuar dos ataques e buscar um acordo. Há a possibilidade de o novo governo não mexer no orçamento secreto em 2023 e negociar o futuro dos recursos nos próximos anos, prometendo dar transparência às indicações das emendas, mas ainda mantendo o poder dos parlamentares na destinação dos valores, com um período de transição.

