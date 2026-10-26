Após apoio a Flávio Bolsonaro, presidente do União Brasil parabeniza Lula por reeleição

Depois de apoiar o candidato Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, cumprimentou nesta segunda-feira Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à chefia do Executivo por mais quatro anos.

Na mensagem, a legenda reconhece o resultado do pleito e parabeniza o líder petista e seu vice, Geraldo Alckmin, pela vitória. O dirigente ressalta a necessidade de respeito à soberania popular expressada nas urnas e reafirma o compromisso da sigla com a democracia brasileira.

Rueda destaca que, com o fim do processo eleitoral, é hora de unir o país em torno de uma agenda comum e que seu partido está disposto a colaborar com o governo para gerar empregos e reduzir as desigualdades.

No terceiro mandato de Lula, o União Brasil viveu momentos de alta e baixa na relação com o governo. No início de 2023, Juscelino Filho foi indicado para o Ministério das Comunicações, mas, em abril do ano passado, acabou demitido após denúncia da PGR por corrupção. Já Celso Sabino, ministro do Turismo, enfrentou processo de expulsão da sigla ao se recusar a deixar a pasta quando Rueda decidiu desembarcar da base governista, em setembro de 2025. Além dos dois, Waldez Góes — que era do PDT ao ser nomeado — assumiu a Integração e do Desenvolvimento Regional na cota de indicação do União.