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Política

Após apelo de Janja, AGU traça plano para banir o Discord do Brasil

Jorge Messias aciona braço jurídico do governo para pedir responsabilização e bloqueio do aplicativo na Justiça

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 13h14 | Atualizado em 7 ago 2026, 14h56
Janja da Silva
Janja da Silva pede a retirada do Discord do ar no Brasil   (José Cruz/Agência Brasil)
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Após apelo de Janja, AGU traça plano para banir o Discord do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Após a primeira-dama Janja da Silva declarar durante cerimônia no Planalto nesta quinta-feira (6) que o governo federal “precisa retirar imediatamente o Discord do ar” no país, a Advocacia-Geral da União (AGU) trabalha para derrubar o funcionamento da plataforma digital.

As alegações apresentadas por Janja diante de ministros de Lula são de que o aplicativo, que permite conversas por texto, voz e vídeo, não tem compromisso com a legislação nacional e não protege as crianças e adolescentes brasileiros. No evento, a petista lembrou o caso recente de uma jovem de 13 anos que teria sido incentivada, durante uma transmissão na plataforma, a se mutilar, o que a levou à morte.

Sensibilizado pela fala da primeira-dama, o advogado-geral da União, Jorge Messias, prometeu que vai ingressar com uma Ação Civil Pública (ACP) para pedir a responsabilização do Discord e a suspensão do aplicativo no Brasil, ou seja, o bloqueio da plataforma dependerá ainda de uma decisão final da Justiça.

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O Discord não informa oficialmente o número de usuários brasileiros que utilizam o aplicativo, mas estimativas apontam que o Brasil seja o segundo maior mercado da plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos. Em território nacional, a idade mínima exigida para utilizar os serviços do app é de 13 anos, o que gera preocupação entre especialistas, pais e no próprio governo federal, o que foi explicitado na fala da primeira-dama.

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