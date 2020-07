Após almoço com Bolsonaro, embaixador dos EUA testa negativo para Covid-19

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, testou negativo para a Covid-19. O resultou do exame saiu nesta terça-feira, dia 7. Ele passou pelo procedimento após receber o presidente Jair Bolsonaro e outros quatro ministros em um almoço em sua casa em comemoração à Independência dos Estados Unidos, no último sábado, dia 4, em Brasília.

Além de Bolsonaro e Chapman, participaram do encontro os ministros Luiz Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Walter Braga Netto (Casa Civil) Ernesto de Araújo (Relações Exteriores) e o deputado Eduardo Bolsonaro. Nos registros do encontro, ninguém aparece usando máscaras. Segundo a embaixada norte-americana, toda a equipe que “pode ter sido exposta à Covid-19” realizou os testes para verificar a possibilidade de infecção.

O alerta se deu depois que Bolsonaro passou a apresentar sintomas de gripe, como febre e dores pelo corpo. Nesta terça-feira, ele anunciou que testou positivo para a doença, mas que está “perfeitamente bem”. “Não tem que ter pavor. Recebi o resultado com naturalidade”, declarou o presidente.

Nesta manhã, Luiz Ramos também avisou que testou negativo.