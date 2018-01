Após 12 anos, PT decidirá candidato ao governo de SP com prévias

Depois de 12 anos, o PT vai realizar prévias para escolher o próximo candidato do partido ao governo de São Paulo nas eleições de 2018. O diretório paulista terá de fazer a disputa interna depois que o ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá entrou no páreo com o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e presidente do PT em São Paulo Luiz Marinho. A executiva estadual do partido vai se reunir neste domingo (21) para definir as datas das eleições internas e também dos debates entre os dois postulantes à vaga.

A candidatura de Marinho foi ungida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi ministro da Previdência entre 2007 e 2008. O nome do ex-prefeito de São Bernardo do Campo (2009 a 2016) foi lançado pelas bancadas do PT na Câmara e na Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado com apoio de 11 mil filiados. A tendência é que Marinho vença a disputa interna com Pietá.

Pietá inscreveu sua pré-candidatura no PT com o apoio de mais de 7 mil militantes. O ex-prefeito de Guarulhos foi incentivado pela corrente mais à esquerda do PT, especialmente pelo deputado estadual Carlos Neder (PT-SP), que ajudou a coletar assinaturas. O petista governou Guarulhos por duas vezes, entre 2001 e 2008 — Pietá ainda chegou a disputar o cargo novamente em 2016, mas foi derrotado no primeiro turno.

A disputa, entretanto, não é bem vista internamente. “O PT está tentando se refazer. E uma prévia mostra divisão interna. Não ajuda. Além de dar munição para a oposição atacar”, afirmou o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que era ministro da ex-presidente Dilma Rousseff e já presidiu o diretório estadual do PT. “Elói está saindo pra marcar posição. É impossível Marinho perder”.

Apesar de concordarem que a tendência é a vitória de Marinho, outros petistas defendem que as prévias são uma forma de fortalecer a candidatura do ex-prefeito de São Bernardo, ainda considerada “fraca” por uma ala da legenda. O PT tem até o dia 25 de março para ter um candidato oficial ao governo de São Paulo, segundo o calendário da Justiça Eleitoral.

“A candidatura de Marinho é fraca. Ele não tem capilaridade. Com as prévias, à medida que Elói for crescendo, Marinho se legitima também. Ele vai ficar mais conhecido pela militância do Estado”, disse o deputado estadual, João Paulo Rillo, que fez coro para entrada de Pietá na disputa. “Não é um veto à candidatura de Marinho, de forma alguma. A tendência é que ele ganhe mesmo. Mas é pelo fortalecimento do nome dele e em prol do debate das propostas do programa”.

Apoiador da candidatura de Marinho, o deputado estadual José Américo afirmou ser contra as prévias. “Eu particularmente preferiria que fôssemos direto para a pré-campanha, que fôssemos para as ruas”, afirmou o parlamentar, ao admitir que não vai ter como fugir da votação interna. Para ele, o partido vai ter a chance de debater ideias que vão poder compor o programa de governo do futuro candidato ao Executivo paulista. “Mas já que vai ter prévia, pelo menos, vamos ter a oportunidade de discutir bem as propostas do partido para o governo de São Paulo, e com pessoas bastante preparadas”.

Mercadante x Marta

A última vez que o PT teve de consultar a militância para escolher um candidato foi em 2006. Foi quando o então senador Aloizio Mercadante e a ex-prefeita Marta Suplicy disputaram a vaga de candidato da legenda ao governo. Quem venceu foi Mercadante, que acabou saindo como candidato e perdeu a eleição no primeiro turno para José Serra (PSDB).

Candidato do PT ao governo de São Paulo nas eleições de 2014, Alexandre Padilha disse a VEJA que o clima dentro do partido neste ano é diferente daquele encontrado em 2006 e prevê uma disputa interna tranquila. Padilha também é da tese de que as prévias servirão para fortalecer a candidatura de Marinho, segundo ele, “já muito consolidada”.

“A situação este ano é diferente de 2006, quanto tinha divisão interna. A candidatura do Marinho está bem consolidada e vem sendo construída há bastante tempo. As prévias vão ser boas para mobilizar ainda mais a militância com os projetos que o PT pretende lançar para o governo”, disse o petista, que já foi ministro de Lula.