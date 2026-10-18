Apoiadores de Lula se reúnem em Brasília em apoio ao presidente

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O PT realizou uma grande manifestação em Brasília, parte da iniciativa ‘Bora Virar’, com o objetivo de impulsionar a campanha de reeleição de Lula. O ato buscou ampliar o diálogo com forças políticas e incentivar indecisos e abstinentes do primeiro turno a votar. Lula não compareceu, pois se preparava para o debate da Band.

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O Partido dos Trabalhadores realiza em Brasília uma manifestação em favor do presidente Lula, que tenta a reeleição. A manifestação começou às 9 horas da manhã, na Esplanada dos Ministérios.

O ato em Brasília faz parte da iniciativa “Bora Virar”. O objetivo da mobilização é tentar ampliar o diálogo com a população para conquistar mais votos para o presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais.

O partido também quer incentivar indecisos e pessoas que se abstiveram no primeiro turno a irem às urnas no próximo domingo, quando será realizado o segundo turno das eleições. Lula disputa o segundo turmo com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O presidente Lula não foi à manifestação. Ele se prepara para a participação no debate da Band, que está marcado para hoje à noite, em São Paulo. Flávio Bolsonaro também confirmou presença no debate.

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A mobilização do PT começou às 9 horas, em frente ao Museu da República. As rodovias em torno da região tiveram de ser bloqueadas para a passagem de veículos, em função da grande concentração de manifestantes.

Muitos manifestantes foram ao local para apoiar também o candidato petista ao governo do DF, Leandro Grass, que vai disputar o segundo turno com a governadora Celina Leão (PP), que tenta a reeleição.