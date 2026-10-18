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Política

Apoiadores de Lula se reúnem em Brasília em apoio ao presidente

Movimento começou às 9 horas da manhã, na Esplanada dos Ministérios

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 13h39
Multidão de pessoas vestindo vermelho na Esplanada dos Ministérios em Brasília, com o Museu Nacional e edifícios ao fundo, sob céu azul com nuvens
PT realiza manifestação em Brasília -  (tv globo/Reprodução)
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O Partido dos Trabalhadores realiza em Brasília uma manifestação em favor do presidente Lula, que tenta a reeleição. A manifestação começou às 9 horas da manhã, na Esplanada dos Ministérios.

O ato em Brasília faz parte da iniciativa “Bora Virar”. O objetivo da mobilização é tentar ampliar o diálogo com a população para conquistar mais votos para o presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais.

O partido também quer incentivar indecisos e pessoas que se abstiveram no primeiro turno a irem às urnas no próximo domingo, quando será realizado o segundo turno das eleições. Lula disputa o segundo turmo com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O presidente Lula não foi à manifestação. Ele se prepara para a participação no debate da Band, que está marcado para hoje à noite, em São Paulo. Flávio Bolsonaro também confirmou presença no debate.

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A mobilização do PT começou às 9 horas, em frente ao Museu da República. As rodovias em torno da região tiveram de ser bloqueadas para a passagem de veículos, em função da grande concentração de manifestantes.

Muitos manifestantes foram ao local para apoiar também o candidato petista ao governo do DF, Leandro Grass, que vai disputar o segundo turno com a governadora Celina Leão (PP), que tenta a reeleição.

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