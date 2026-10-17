Apoiadores de Lula se mobilizam nas redes e publicam fotos com camisa da seleção brasileira
Famosos e anônimos participaram do movimento neste sábado; presidente, que não tem agenda de rua, também fez publicação
Diversos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizaram um movimento neste sábado, 17, nas redes sociais que consistiu em publicar fotos com a camisa da seleção brasileira, principalmente a amarela, fazendo o ‘L’ com as mãos. O próprio candidato à reeleição pelo PT, que não cumpre agenda nas ruas, fez um post.
A ideia, segundo apoiadores do presidente, é ‘retomar’ símbolos nacionais que nos últimos anos passaram a ser ligados ao bolsonarismo. Entre eles, está a camisa amarela da seleção brasileira.
A mobilização contou com publicações de famosos, como cantores e atores, e anônimos. Alguns foram divulgados pelo próprio Lula em seu perfil no Instagram.
Confira abaixo alguns posts:
Neste sábado, Lula não realiza agenda nas ruas e passa o dia em Brasília concentrado na preparação do primeiro debate contra Flávio Bolsonaro, marcado para este domingo, 18, na Band. Na sexta 16, o presidente realizou atos de campanha em Minas Gerais.