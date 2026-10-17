Apoiadores de Lula se mobilizam nas redes e publicam fotos com camisa da seleção brasileira

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Apoiadores de Lula iniciaram um movimento nas redes sociais neste sábado, usando a camisa da seleção brasileira e o sinal de “L” com as mãos. A iniciativa visa “retomar” símbolos nacionais que foram associados ao bolsonarismo, contando com a participação de famosos e do próprio presidente. Entenda a mobilização.

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Diversos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizaram um movimento neste sábado, 17, nas redes sociais que consistiu em publicar fotos com a camisa da seleção brasileira, principalmente a amarela, fazendo o ‘L’ com as mãos. O próprio candidato à reeleição pelo PT, que não cumpre agenda nas ruas, fez um post.

A ideia, segundo apoiadores do presidente, é ‘retomar’ símbolos nacionais que nos últimos anos passaram a ser ligados ao bolsonarismo. Entre eles, está a camisa amarela da seleção brasileira.

A mobilização contou com publicações de famosos, como cantores e atores, e anônimos. Alguns foram divulgados pelo próprio Lula em seu perfil no Instagram.

Confira abaixo alguns posts:

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Neste sábado, Lula não realiza agenda nas ruas e passa o dia em Brasília concentrado na preparação do primeiro debate contra Flávio Bolsonaro, marcado para este domingo, 18, na Band. Na sexta 16, o presidente realizou atos de campanha em Minas Gerais.