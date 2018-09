Dois atos aconteceram na manhã deste domingo em apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), que foi esfaqueado na quinta-feira durante campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais.

O primeiro ato, convocado por Flavio Bolsonaro, filho do presidenciável, nas redes sociais, começou às 11h em Copacabana, Rio de Janeiro. O evento contou com transmissão ao vivo pelo Facebook.

Ato pela vida do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), em Copacabana, no Rio de Janeiro – 09/09/2018 Ato pela vida do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), em Copacabana, no Rio de Janeiro – 09/09/2018

“Bolsonaro está mais forte do que nunca. Nós somos pessoas decentes, defendemos a família, temos Deus no coração, queremos tratar bandidos como bandido na legislação. E tentaram tirar a vida do meu pai por causa de poder. Um ato político, um crime político, atentado contra a democracia, mas eles erraram o alvo”, disse Flavio durante o ato.

Durante a manifestação, uma oração foi realizada pela recuperação do presidenciável. O hino nacional também foi executado e cantado pelos presentes. O número de pessoas que estiveram no evento não foi divulgado.

Neste domingo, Brasília também recebeu uma caminhada em apoio à Bolsonaro. No evento, o general Augusto Heleno, cotado para ser vice do candidato, disse que o atentado foi premeditado. “Ninguém sai com uma faca daquele tamanho no meio da rua sem ter pensado naquilo antes”.

Augusto Heleno e outros apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) fazem caminhada pela sua recuperação em Brasília – 09/09/2018 Augusto Heleno e outros apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) fazem caminhada pela sua recuperação em Brasília – 09/09/2018

Ontem, em Fortaleza, no Ceará, apoiadores de Bolsonaro reuniram-se e fizeram uma coreografia para o candidato.

Novo boletim médico divulgado neste domingo pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afirma que Bolsonaro está “estável” e tem “nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção”.