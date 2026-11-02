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Política

Apoiadores de Flávio Bolsonaro pedem ‘help’ a Donald Trump

Mensagens enviadas ao presidente americano sugerem desde a intervenção no Brasil até a captura de Lula

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 15h39 | Atualizado em 2 nov 2026, 16h28
Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata bordô, sentado em uma mesa de madeira escura, com as mãos entrelaçadas, falando com a boca aberta. Ao fundo, bandeiras dos EUA e da Marinha, e porta-retratos. À direita, comentários de usuários do Instagram pedindo Help Brazil
Brasileiros pedem socorro a Donald Trump -  (./Reprodução)
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Apoiadores de Flávio Bolsonaro pedem ‘help’ a Donald Trump Priorize VEJA no Google

Após a derrota do senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, seus apoiadores não param de pedir socorro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Um levantamento realizado pela Ativaweb DataLab, que analisou 3,28 milhões de menções sobre o assunto no Instagram e no Facebook, mostra que 82% dos militantes pedem ajuda diretamente no perfil do presidente americano.

Para o cientista de dados Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab, os bolsonaristas trocaram os quartéis do Exército pelas redes sociais para protestar. “Em 2022, eles batiam ponto na porta do quartel. Em 2026, batem ponto no perfil de Trump. A barraca virou um comentário, mas a vigília continua a mesma”, afirma.

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Segundo o estudo, 76% dos perfis são de usuários de 55 a 65 anos ou mais. Os demais se dividem entre faixas etárias variadas. “É uma geração que aprendeu a protestar na rua e agora protesta no celular. Mudou o instrumento, não a convicção”, diz Maracajá.

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O estudo mostra ainda que um em cada três comentários pede que Trump “salve” o Brasil — um terço deles escrito em inglês (help Brazil). Frases prontas, como “Lula disse que você não tem coragem de vir buscar ele”, circulam em grande volume.

A mensagem mais comum é “Venha buscar o Lula”. Os internautas fazem um paralelo com o que aconteceu com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, capturado pelas forças especiais dos EUA.

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A combinação de expectativa frustrada, derrota não reconhecida, supostas fraudes e a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos tem impulsionado as mensagens nos perfis de Donald Trump.

O argumento mais usado pelos internautas para questionar o resultado das urnas é a prorrogação do horário de votação determinada pelo ministro Cristiano Zanin.

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Em 2022, depois da derrota de Jair Bolsonaro, apoiadores acamparam diante dos quartéis pedindo intervenção das Forças Armadas. Os acampamentos continuaram mesmo depois que Bolsonaro viajou para os EUA, às vésperas da posse de Lula, e só foram desmontados após os ataques de 8 de janeiro.

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