No dia em que milhares de manifestantes foram às ruas para protestar contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), neste sábado, 29, os apoiadores do candidato também decidiram se manifestar em vários pontos do país. Ao longo do dia, foram registrados – em menor proporção que os movimentos contrários – atos a favor do capitão da reserva do Exército em 15 cidades de seis estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Logo cedo, correligionários do candidato se reuniram na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O objetivo era fazer o contraponto à manifestação que ocorria na Cinelândia, contrária ao presidenciável.

Em São Paulo, também pela manhã, um grupo de pessoas a favor de Bolsonaro se reuniu em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Em grupos menores, bolsonaristas fizeram carreatas em cidades como Rio Verde (GO), Erechim (RS) e Blumenau (SC).

Os partidários de Bolsonaro vestiam roupas nas cores verde e amarelo.