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Após sinalizar retorno às aulas na USP e possível ausência no futuro governo Lula, Fernando Haddad tem seu papel político analisado por especialista, que avalia o impacto da eleição paulista e as cotações para a Fazenda. Confira a análise completa.

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Fernando Haddad sinalizou, após uma reunião com Lula, que não deverá integrar o próximo governo e pretende retomar as atividades como professor na Universidade de São Paulo. A possível ausência do petista na nova equipe ministerial, porém, não representa um enfraquecimento político, na avaliação do cientista político Rodrigo Prando (este texto é um resumo do vídeo acima).

Em entrevista ao Ponto de Vista desta quinta-feira, 26, apresentado por Isabella Alonso Panho, Prando afirmou que a derrota de Haddad na eleição para o governo paulista deve ser analisada também pelo papel que ele desempenhou na campanha presidencial. “Eu acho que Haddad se apresenta como um quadro muito relevante, muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores”, disse.

Quais são os planos de Haddad para 2027?

Segundo as informações apresentadas no programa, Haddad pretende voltar a dar aulas na USP. A universidade confirmou que ele ficará responsável por uma disciplina na pós-graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

Os desafios do governo Lula 4

O retorno à atividade acadêmica reforça a possibilidade de que Haddad fique fora do quarto mandato de Lula, embora sua ausência ainda não tenha sido apresentada como uma decisão definitiva. Para Prando, a movimentação também corresponde à retomada de uma dimensão importante de sua trajetória: “Ele é um professor universitário, ele é um pesquisador, ele é um intelectual”.

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A derrota em São Paulo enfraqueceu Haddad?

Prando rejeita a interpretação de que Haddad sairia politicamente diminuído pela derrota para Tarcísio de Freitas. Segundo o cientista político, o petista aceitou uma candidatura que não desejava, em condições desfavoráveis diante de um governador que acabou reeleito no primeiro turno. “Ele foi para o sacrifício. Ele nem queria concorrer ao governo do Estado de São Paulo”, afirmou.

Na leitura do professor, a candidatura cumpriu uma função para o PT ao assegurar um palanque para Lula no estado. Prando avaliou que o presidente teve um desempenho relativamente bom em São Paulo e atribuiu a Haddad uma contribuição para esse resultado, mesmo sem vencer sua própria disputa.

“Pra mim, Haddad sai engrandecido. Haddad mostrou que não tem vaidades, porque concorrer pra perder não é todo mundo que aceita”, declarou. O cientista político considera que o episódio reafirma a disposição do petista de assumir tarefas difíceis em benefício do partido.

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Quem aparece nas discussões sobre a Fazenda?

A possibilidade de Haddad não participar do próximo governo também repercute nas discussões sobre a equipe econômica. Conforme o relato apresentado por Isabella, Dario Durigan, próximo ao petista, ganha força nas conversas sobre a composição da Fazenda. Luiz Carlos Trabuco também foi mencionado entre os nomes considerados e já sondados por Lula.

Para Prando, o futuro de Haddad deve ser avaliado para além da ocupação de um ministério. Ao aceitar a candidatura paulista, afirmou, ele se apresentou como alguém disposto a cumprir uma missão partidária apesar do risco de derrota. Nesse sentido, o professor enxerga uma “vitória política”, pela contribuição dada à campanha de Lula.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.