No Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20, um levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados evidencia a distância entre a presença da população negra no Brasil e sua representação na Câmara dos Deputados. Embora pretos e pardos correspondam a 56,2% dos brasileiros e tenham representado quase metade das candidaturas à Câmara nas eleições de 2026, eles ficaram com pouco mais de um quarto das cadeiras. A bancada negra caiu de 139 para 135 deputados, na primeira redução desde 2014, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a registrar a informação de cor ou raça dos candidatos.

Os dados mostram que pretos e pardos somaram 46,8% dos candidatos a deputado federal neste ano, o equivalente a 3.651 pessoas. Entre os eleitos, porém, foram 135 — 26,3% das 513 vagas. Em 2022, o grupo havia alcançado seu maior contingente, com 139 deputados, ou 27,1% da Câmara. O recuo interrompe uma trajetória de crescimento observada nos dois pleitos anteriores: a bancada negra passou de 102 integrantes em 2014 para 123 em 2018, até atingir o recorde de 2022.

A desigualdade aparece também quando se observa a taxa de sucesso eleitoral, calculada pela proporção de candidatos que conseguiram se eleger. Em 2026, 9,2% dos candidatos brancos conquistaram uma vaga na Câmara, ante 3,7% dos candidatos negros. Na prática, a chance de um candidato branco chegar ao Legislativo federal foi duas vezes e meia maior que a de um candidato preto ou pardo.

População negra se candidata, mas não é eleita

O resultado chama atenção porque a participação negra nas candidaturas permanece expressiva. Em 2022, pretos e pardos representaram 48,3% dos concorrentes; neste ano, foram 46,8%. A redução ocorreu em um cenário de queda geral no número de candidaturas a deputado federal, que passou de 10.630 para 7.803, um recuo de 26,6%. Entre negros, a diminuição foi um pouco maior: 28,9%, de 5.132 para 3.651. Entre brancos, a queda foi de 24,3%.

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Com isso, os candidatos brancos ampliaram sua participação tanto nas disputas quanto entre os eleitos. Eles passaram de 50,1% para 51,7% do total de candidaturas e de 71,3% para 72,7% das cadeiras conquistadas. É a primeira vez desde 2014 que a proporção de deputados brancos cresce.

Há, contudo, um movimento que merece ser observado dentro da própria bancada negra. O número de deputados autodeclarados pretos chegou a 30 em 2026, o maior da série histórica. Em 2022, eram 26. Já entre os pardos, houve redução de 113 para 105 eleitos, o que explica a queda do total de parlamentares negros, de 139 para 135.

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Pretos e pardos são a maioria brasileira

A diferença entre a composição da população e a do Congresso permanece significativa. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, utilizada pelo levantamento como referência para 2026, pessoas pardas representam 45,8% dos brasileiros e pessoas pretas, 10,4%. Somadas, correspondem a 56,2% da população nacional. Na Câmara, entretanto, pretos e pardos ocupam 26,3% das cadeiras.

O levantamento considera negros os candidatos e eleitos que se autodeclararam pretos ou pardos, conforme o critério do IBGE. Foram utilizados dados do TSE para as candidaturas e resultados eleitorais de 2014 a 2022, além dos registros de candidaturas de 2026. Para o número de eleitos neste ano, a Nexus recorreu aos dados da Câmara dos Deputados, uma vez que a totalização do TSE ainda não contemplava as 513 vagas. A taxa de sucesso corresponde à proporção de eleitos em relação ao total de candidatos de cada grupo.