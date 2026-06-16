Apesar de gesto do Planalto, Câmara terá pauta flopada e folga junina

Nem mesmo o gesto do Palácio do Planalto de retirar a urgência constitucional do PL do fim da escala 6×1, o que destrancou a pauta do plenário, possibilitará dias mais produtivos na Câmara nos próximos dias.

Em reunião, o presidente da Casa, Hugo Motta, e líderes partidários optaram por uma pauta “flopada” para esta semana, sem previsão de apreciar proposições relevantes.

Medidas que seriam consideradas importantes, como o PL da Misoginia, serão colocadas em votação apenas mais adiante. Há ainda muitas divergências em relação ao parecer da relatora Tabata Amaral.

Para a próxima semana, a expectativa é de corredores ainda mais esvaziados, diante da decisão de Motta e líderes por uma folga para que parlamentares possam permanecer em suas bases eleitorais em função dos festejos juninos.

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Desde o início do mês, Motta vinha pressionando o governo pela retirada da urgência que constitucional que vinha trancando a pauta do plenário.

Em um gesto ao chefe da Câmara, o Planalto decidiu retirar a urgência nesta terça-feira.

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Mesmo assim, a Casa não votará nada impactante nas duas próximas semanas.