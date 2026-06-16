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Política

Apesar de gesto do Planalto, Câmara terá pauta flopada e folga junina

Mesmo com retirada de urgência constitucional pelo governo, Casa deve ter produtividade baixa nos próximos dias

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 19h15 | Atualizado em 16 jun 2026, 19h53
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Apesar de gesto do Planalto, Câmara terá pauta flopada e folga junina Priorize VEJA no Google

Nem mesmo o gesto do Palácio do Planalto de retirar a urgência constitucional do PL do fim da escala 6×1, o que destrancou a pauta do plenário, possibilitará dias mais produtivos na Câmara nos próximos dias.

Em reunião, o presidente da Casa, Hugo Motta, e líderes partidários optaram por uma pauta “flopada” para esta semana, sem previsão de apreciar proposições relevantes.

Medidas que seriam consideradas importantes, como o PL da Misoginia, serão colocadas em votação apenas mais adiante. Há ainda muitas divergências em relação ao parecer da relatora Tabata Amaral.

Para a próxima semana, a expectativa é de corredores ainda mais esvaziados, diante da decisão de Motta e líderes por uma folga para que parlamentares possam permanecer em suas bases eleitorais em função dos festejos juninos.

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Desde o início do mês, Motta vinha pressionando o governo pela retirada da urgência que constitucional que vinha trancando a pauta do plenário.

Em um gesto ao chefe da Câmara, o Planalto decidiu retirar a urgência nesta terça-feira.

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Mesmo assim, a Casa não votará nada impactante nas duas próximas semanas.

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