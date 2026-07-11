Apesar de Flávio, governo Lula acredita em capítulo final do tarifaço nos próximos dias

O Palácio do Planalto está otimista com o capítulo final do tarifaço na próxima semana. A expectativa é que o desfecho ocorra na quarta-feira.

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que já fizeram de tudo, no campo técnico, para evitar um desastre.

A aposta é que não haverá um recuo total, mas que há margem para um aumento do número de exceções.

O desfecho pode ser determinado pelo temor de Donald Trump de que a medida prejudique a própria economia norte-americana.

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Aliados do petista reconhecem que o único resultado que pode representar um revés para o governo brasileiro é um eventual adiamento da decisão.

Isso porque seria um gesto ao pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos para defender que a medida não seja aplicada agora para não beneficiar Lula nas urnas.