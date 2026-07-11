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Política

Apesar de Flávio, governo Lula acredita em capítulo final do tarifaço nos próximos dias

Aposta é que não haverá um recuo total de governo Trump, mas que há margem para um aumento do número de exceções

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 10h01 | Atualizado em 11 jul 2026, 10h14
Homem idoso, de barba e cabelo grisalhos, vestindo terno escuro e gravata, com as mãos unidas em frente ao peito, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, um painel abstrato com formas geométricas em tons de azul, verde e vermelho
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Apesar de Flávio, governo Lula acredita em capítulo final do tarifaço nos próximos dias Priorizar nos meus resultados Google

O Palácio do Planalto está otimista com o capítulo final do tarifaço na próxima semana. A expectativa é que o desfecho ocorra na quarta-feira.

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que já fizeram de tudo, no campo técnico, para evitar um desastre.

A aposta é que não haverá um recuo total, mas que há margem para um aumento do número de exceções.

O desfecho pode ser determinado pelo temor de Donald Trump de que a medida prejudique a própria economia norte-americana.

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Aliados do petista reconhecem que o único resultado que pode representar um revés para o governo brasileiro é um eventual adiamento da decisão.

Isso porque seria um gesto ao pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos para defender que a medida não seja aplicada agora para não beneficiar Lula nas urnas.

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