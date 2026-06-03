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Novas tarifas dos EUA sobre o Brasil acendem embate político entre o governo Lula e o entorno de Bolsonaro. Contudo, o editor Robson Bonin, da coluna Radar, revela que, diplomaticamente, as relações seguem em negociação favorável, havendo “muito mais barulho do que uma situação emergencial” real nos bastidores.

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O anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros abriu uma nova frente de embate político entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, nos bastidores diplomáticos, o cenário está longe de uma ruptura nas relações comerciais entre os dois países. Essa é a avaliação do editor da coluna Radar, Robson Bonin, apresentada durante participação no telejornal VEJA em Foco, comandado por Marcela Rahal (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo Bonin, interlocutores do Itamaraty relatam que as negociações com o governo americano seguem em curso e em um ambiente mais favorável do que o registrado em momentos anteriores de tensão comercial. “Tem muito mais barulho do que uma situação emergencial”, afirmou o jornalista ao analisar os desdobramentos do tarifaço.

O Brasil voltou à estaca zero na negociação com os Estados Unidos?

Para Bonin, não. O editor destacou que já existe uma mesa de negociação estabelecida entre os dois governos e lembrou que autoridades brasileiras e americanas têm um prazo para discutir os pontos de divergência. Na avaliação dele, o clima das conversas é mais sóbrio do que o debate político que tomou conta do tema no Brasil.

Segundo o jornalista, o governo federal busca explorar politicamente a coincidência entre o anúncio das tarifas e a recente visita do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a oposição tenta transferir ao Palácio do Planalto a responsabilidade pelo desgaste diplomático. “Tudo isso faz parte da campanha eleitoral”, resumiu.

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Qual é o peso político de Flávio Bolsonaro nesse episódio?

Durante o programa, Marcela Rahal apresentou declarações de Flávio Bolsonaro nas quais o senador atribui ao presidente Lula a responsabilidade pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Na avaliação de Bonin, porém, o parlamentar não teve participação direta nas decisões adotadas pelo governo americano.

“O Flávio não teve nenhuma participação nisso”, afirmou. Para o editor da Radar, o erro do governo teria sido associar diretamente o senador ao anúncio, criando espaço para uma narrativa favorável ao adversário político. Segundo ele, a disputa se transformou em um embate de versões alimentado pelo ambiente pré-eleitoral. Bonin observou ainda que a tentativa de Flávio Bolsonaro de se apresentar como interlocutor capaz de influenciar futuras negociações também faz parte da estratégia política em torno do tema. “É tudo um jogo, um teatro político em torno disso”, disse.

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O tarifaço tem relação apenas com a disputa eleitoral?

Embora reconheça o uso político do episódio no Brasil, Bonin afirmou que os argumentos apresentados pelos Estados Unidos envolvem questões que extrapolam a disputa doméstica. Entre elas, estão críticas relacionadas às condições de trabalho e à fiscalização de práticas consideradas abusivas.

O colunista lembrou que problemas ligados ao trabalho forçado são históricos no país e afirmou que o tema vem sendo utilizado como instrumento de pressão em uma negociação que, no fundo, tem caráter econômico e comercial. “Os Estados Unidos estão usando esse tipo de argumento para levar adiante uma agenda que é comercial”, avaliou.

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O que está realmente em jogo nas negociações?

Na análise apresentada no programa, o governo americano utiliza a imposição de tarifas como mecanismo de pressão para ampliar seu poder de negociação. Segundo Bonin, essa estratégia tem sido adotada pelo presidente Donald Trump em diferentes frentes internacionais e segue uma lógica de barganha comercial. Enquanto isso, afirmou o editor da Radar, o debate político brasileiro tende a amplificar acusações e disputas de narrativa. Nos bastidores, porém, a percepção dos negociadores é mais otimista. “A realidade que está lá fora é uma negociação bem mais sóbria do que está acontecendo aqui”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.