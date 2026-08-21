Apesar de ausência na Band, participação de Lula em outros debates não está descartada

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A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a participação em outros debates presidenciais além do encontro na TV Globo. A decisão está condicionada a concessões dos realizadores, como a restrição de participantes e a revisão das regras para evitar ataques sem direito de resposta. O objetivo é afastar a ideia de que o petista foge do confronto de ideias.

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Apesar da ausência no debate da Band, a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a outros encontros entre presidenciáveis além do da TV Globo, que ocorre às vésperas do primeiro turno, não está completamente descartada.

Auxiliares da campanha avaliam que o petista pode comparecer a outros debates para não dar margem para ninguém falar que ele está fugindo do confronto de ideias.

Tudo dependerá de concessões dos realizadores, como a restrição da participação a quem tem representação no Congresso e a revisão de regras – estabelecendo mudanças que não permitam que alguém seja alvejado e fique muito tempo esperando para contestar os ataques.