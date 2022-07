Aos poucos, Michelle Bolsonaro entra na campanha à reeleição

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi convencida a ser mais atuante na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, segundo pessoas próximas ao casal.

Recentemente, Michelle fez uma postagem em rede social sobre projetos de lei assinados pelo presidente. Ela não costuma fazer divulgação, apesar de dar publicidade a temas como pessoas com deficiência ou famílias, por exemplo, e que envolvem o governo.

A participação ativa de Michelle na campanha de Bolsonaro é estimulada pelo entorno do presidente, que vê nela um bom canal para aumentar o diálogo do mandatário com as mulheres e fidelizar o eleitor evangélico. Elas formam a maioria do eleitorado e, segundo pesquisas de intenção de votos, apresentam alto índice de rejeição ao chefe do Executivo.

A primeira-dama ainda não participou de reuniões do comitê da campanha. Integrantes da campanha à reeleição afirmam que ela deve participar dos programas eleitorais que vão ao ar a partir de agosto, mas que ainda não há data para ela gravar. Ela se filiou ao PL para poder participar dos programas partidários em junho, o que acabou não acontecendo.

A ideia é que Michelle esteja presente na propaganda eleitoral e em ações da campanha para defender programas sociais do governo e em favor de pessoas portadoras de deficiência. É uma participação diferente e mais ativa do que na eleição de 2018, quando Michelle não teve papel de destaque.

Naquele ano, ela se limitou a introduzir a tradução de linguagem em libras nos pronunciamentos de Bolsonaro e a fazer eventos pontuais relacionados a mulheres. Quando visitava o comitê de campanha, levava um tradutor, escolhido por ela, e não opinava sobre o conteúdo das mensagens.