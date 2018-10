O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, presidenciável do PDT, votou por volta das 9h15 deste domingo (07) levando consigo a neta Maria Clara. Ele chegou à seção eleitoral no centro de Fortaleza onde votou acompanhado do governador Camilo Santana (PT-CE), seu irmão Cid Gomes, candidato ao Senado pelo PDT, e sua mulher, Giselle Bezerra.

Ciro brincou que, na Nova Zelândia e na Austrália, onde o pleito já ocorreu, por conta do fuso horário, ele ficou em segundo lugar. Em Xangai, na China, ele ficou em terceiro lugar, com 16 dos 175 votos válidos.

Ciro encerrou sua campanha na noite de ontem em Sobral, no Ceará, seu reduto eleitoral. Cercado por uma multidão, em desfile em carro aberto, ele mostrou-se otimista em disputar o segundo turno com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. “Eu sou o único que pode vencer Bolsonaro no segundo turno, porque tenho o projeto mais consistente”, disse.

(Com Estadão Conteúdo)