Ao vivo: STJ julga recurso de Lula para evitar prisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga, a partir das 13h desta terça-feira, uma ação decisiva para o futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os cinco ministros – Félix Fischer, Joel Ilan Paciornik, Ribeiro Dantas, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca – que compõem a 5ª Turma Criminal da Corte decidirão se concedem ou não um habeas corpus preventivo, que, caso aceito, garantirá ao petista imunidade contra uma hoje provável prisão. Neste momento, Lula aguarda o julgamento de um outro recurso, apresentado ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que o condenou há 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. De acordo com o acórdão, a rejeição desta apelação (o chamado “embargo de declaração”) – considerada quase automática após o placar de 3 a 0 no julgamento de janeiro – deve determinar o cumprimento antecipado da pena, isto é, a prisão do ex-presidente.

Acompanhe ao vivo o julgamento do recurso de Lula no STJ

12:40 – A decisão desta terça-feira será a primeira de uma turma do STJ transmitida ao vivo pela internet. Segundo a assessoria da Corte, o objetivo é atender às demandas da própria imprensa interessada em cobrir o julgamento.

12:28 – Difícil, mas não impossível. Fato do ex-presidente estar em liberdade desde o início do processo conta pontos a favor das alegações da defesa do petista para que continue assim. Entenda o que especialistas dizem sobre o assunto.

12:18 – Blog do Noblat: Ministros do STJ devem negar recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendimento deve ser que, como o TRF4 ainda não acabou de julgar o petista, não há risco iminente de prisão e, portanto, não cabe um habeas corpus preventivo. Leia mais.